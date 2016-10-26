روسیه آمادگی از سرگیری توقفات بشردوستانه در حلب را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرلشگر «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت: نیروهای هوا فضای روسیه و نیروی هوائی سوریه در هشت روز گذشته به مهلت قانونی داده شده متعهد بوده و در فاصله ۱۰ کیلومتری از شهر حلب مستقر هستند.

وی افزود: شش گذرگاه بشردوستانه، اماکنی برای تغذیه و کمکهای اولیه برای مردمی که حلب را ترک می کنند، به صورت شبانه روزی مهیا شده است.

کوناشنکوف در ادامه گفت: اگر سازمانهای بین المللی برای تخلیه بیماران و مصدومین همزمان با مردم عادی از شهر حلب تضمین بدهند، روسیه و سوریه نیز آماده از سر گیری توقفات بشردوستانه در این منطقه هستند.

لازم به ذکر است که بنا به اظهارات افرادی که موفق به ترک مناطق تحت محاصره تروریستها در حلب شده اند، معارضان تروریست نه تنها در حلب، وابستگان کسانی که از گذرگاه های بشردوستانه خارج شده اند را دستگیر و شکنجه می کنند بلکه، آنها را به عنوان سپر انسانی مورد بهره برداری قرار می دهند.