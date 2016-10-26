به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبرها حاکی از آن بود که به تازگی سر مجسمه شهری «باربر» ساخته منصور آذری که سال ۱۳۹۰ در خیابان ناصر خسرو، ابتدای کوچه مروی توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران نصب شده، تخریب شده است.

در این مجسمه که در ۱.۵ متر ارتفاع و ۳.۸۰ متر طول ساخته شده است یک بابر در حال کشیدن گاری دیده می شود که کودکی روی آن نشسته و کتاب می خواند. در تخریب اخیر سر کودکی که روی گاری نشسته، بریده شده است. در ساخت این مجسمه از متریال هایی چون آهن، فایبرگلاس و بتن استفاده شده است.

سیدمجتبی موسوی سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران درباره این تخریب به خبرنگار مهر گفت: این اتفاق که برای مجسمه «باربر» رخ داده همان پدیده «وندالیسم» (تخریب اموال عمومی که به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی شناخته می شود) است. پدیده وندالیسم یک پدیده اجتماعی است و ما هم نمی توانیم برای هر المانی که در شهر نصب می کنیم تضمین بدهیم که آسیبی نمی بیند. این اتفاق درباره مهمترین مجسمه های شهری لندن هم رخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این آسیب کاملا عامدانه به مجسمه وارد شده است، بیان کرد: ما هر چند سال یکبار مجسمه های شهری را مرمت می کنیم و درباره این مجسمه نیز در نظر داشتیم برخی آسیب‌های جزئی که در این چند سال بدان وارد شده بود برطرف کنیم.

موسوی ادامه داد: خوشبختانه آقای منصوری که سازنده این مجسمه هستند حضور دارند و ما با ایشان صحبت کردیم که این مجسمه را مرمت کنند و سر مجسمه هم ساخته شود.

وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا می شود برای جلوگیری از تخریب مجسمه ها تمهید جدی اندیشید نیز گفت: همانطور که گفتم این نوع تخریب ها در همه جای دنیا برای المان های شهری رخ می دهد و پدیده ای اجتماعی است اما اینکه ما بگوییم چه عمل پیشگیرانه ای می توانیم انجام دهیم باید بیشتر درباره اش فکر کرد. در حال حاضر مهم این است که نسبت به این اتفاقات بی تفاوت نیستیم و خیلی سریع برای مرمت آنها اقدام می کنیم.