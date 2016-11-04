منصور پورحیدری درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران و استقلال که سابقه سرمربیگری در هر دو تیم را هم در کارنامه داشت و به افتخارات زیادی هم دست پیدا کرده بود، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت امروز در سن ۷۱ سالگی چشم از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.

منصور پورحیدری بهمن سال ۱۳۲۴ به دنیا آمد. تیم فوتبال دارایی نخستین باشگاه رسمی پورحیدری در سن ۱۷ سالگی بود و در سال ۱۳۴۵ به تاج (استقلال) آمد و تا سال ۱۳۵۴ به طور رسمی بازی کرد و از آن به بعد در کسوت کمک مربی، سرمربی و مدیر فنی در خدمت استقلال بود.

پست پورحیدری دفاع راست بود و ۹ سال در تیم تاج (استقلال) بازی کرد و با این تیم در سال ۱۳۴۹ عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا را کسب کرد.

پورحیدری همچنین در مقام بازیکن به ۳ عنوان قهرمانی باشگاه‌های تهران، قهرمانی باشگاه‌های ایران، قهرمان جام دوستی و اتحاد، سه دوره قهرمان جام میلزهند و کسب مقاوم سومی جام باشگاه‌های آسیا دست یافته است.

وی با ۵ دوره حضور در رقابت‌های آسیایی با ۳۲ مسابقه به عنوان سرمربی، رکورددار تاریخ باشگاه استقلال است. در این ۵ دوره، یک مقام قهرمانی، یک مقام نایب قهرمانی و یک مقام سومی جام باشگاه‌های آسیا و همچنین دو مقاوم چهارمی جام در جام باشگاه‌های آسیا را با تیم استقلال در کارنامه دارد.

پورحیدری در ۳۰۹ مسابقه رهبری استقلال را با حکم سرمربیگری بر عهده داشته و ۸۱ بار نیز به عنوان مربی در خدمت آبی پوشان بوده و همچنین رکورددار بازی‌های آبی و قرمز است.

منصور پورحیدری باسابقه‌ترین مربی ایرانی است و سرمربیگری تیم‌های استقلال تهران، الاهلی دوبی، پاس همدان و تیم ملی فوتبال کشورمان را در کارنامه دارد. برخی از افتخارات دوران مربیگری منصور پورحیدری:

* سه دوره قهرمانی باشگاه‌های تهران

* دو دوره قهرمانی در رقابت‌های جام آزادگان

* نایب قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا

* دو دوره قهرمانی جام حذفی ایران

* قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا در سال ۱۹۹۰

* قهرمانی در بازی‌های آسیایی سال ۱۹۹۸ به همراه تیم ملی فوتبال ایران