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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

اتفاقی تلخ برای فوتبال ایران؛

منصور پورحیدری درگذشت

منصور پورحیدری درگذشت

سرمربی پیشین تیم‌های ملی فوتبال ایران و استقلال پس از تحمل دوره بیماری چشم از جهان فروبست تا اهالی این رشته خصوصا هواداران باشگاه استقلال را عزادار کند. وی به پدر استقلال مشهور بود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران و استقلال که سابقه سرمربیگری در هر دو تیم را هم در کارنامه داشت و به افتخارات زیادی هم دست پیدا کرده بود، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت امروز در سن ۷۱ سالگی چشم از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.

منصور پورحیدری بهمن سال ۱۳۲۴ به دنیا آمد. تیم فوتبال دارایی نخستین باشگاه رسمی پورحیدری در سن ۱۷ سالگی بود و در سال ۱۳۴۵ به تاج (استقلال) آمد و تا سال ۱۳۵۴ به طور رسمی بازی کرد و از آن به بعد در کسوت کمک مربی، سرمربی و مدیر فنی در خدمت استقلال بود.

پست پورحیدری دفاع راست بود و ۹ سال در تیم تاج (استقلال) بازی کرد و با این تیم در سال ۱۳۴۹ عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا را کسب کرد.

پورحیدری همچنین در مقام بازیکن به ۳ عنوان قهرمانی باشگاه‌های تهران، قهرمانی باشگاه‌های ایران، قهرمان جام دوستی و اتحاد، سه دوره قهرمان جام میلزهند و کسب مقاوم سومی جام باشگاه‌های آسیا دست یافته است.

وی با ۵ دوره حضور در رقابت‌های آسیایی با ۳۲ مسابقه به عنوان سرمربی، رکورددار تاریخ باشگاه استقلال است. در این ۵ دوره، یک مقام قهرمانی، یک مقام نایب قهرمانی و یک مقام سومی جام باشگاه‌های آسیا و همچنین دو مقاوم چهارمی جام در جام باشگاه‌های آسیا را با تیم استقلال در کارنامه دارد.

پورحیدری در ۳۰۹ مسابقه رهبری استقلال را با حکم سرمربیگری بر عهده داشته و ۸۱ بار نیز به عنوان مربی در خدمت آبی پوشان بوده و همچنین رکورددار بازی‌های آبی و قرمز است.

منصور پورحیدری باسابقه‌ترین مربی ایرانی است و سرمربیگری تیم‌های استقلال تهران، الاهلی دوبی، پاس همدان و تیم ملی فوتبال کشورمان را در کارنامه دارد. برخی از افتخارات دوران مربیگری منصور پورحیدری:

* سه دوره قهرمانی باشگاه‌های تهران
* دو دوره قهرمانی در رقابت‌های جام آزادگان
* نایب قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا
* دو دوره قهرمانی جام حذفی ایران
* قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا در سال ۱۹۹۰
* قهرمانی در بازی‌های آسیایی سال ۱۹۹۸ به همراه تیم ملی فوتبال ایران

کد مطلب 3806700
رضا خسروي

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    نظرات

    • حمید آزادی IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      یکی از فرزندان شریف ایران به دیار باقی رفت.برای استاد پورحیدری رنگ پیراهن آبی و قرمز بی معنی است.اوبه تمام مردم تعلق داشت و یاد وخاطره پر افتخارش همواره در دلها جاوید باقی خواهد ماند.
    • استقلال در غم IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      منصور جان روحت شاد... استقلالی ها فراموشت نمیکنند... یادت گرامی باد...
    • استقلال سیاه شد IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      روحت شاد ای استقلالی پرافتخار....
    • Eliafsghi IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      تسلیت و روحش گرامی .برایت دعا کردیم اما قرار بود آسمانی شوی .هوادار پرسپولیسی
    • طرفدار پرسپولیسی IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      روح او که برای شادی مردم در تیم ملی زحمت کشیده بود شادباد.الهی آمین
    • مسعود مصطفوی IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      نه لقب سلطان داشت و نه تاجی برسر دلسوخته ورزش بود و به معنای واقعی وطن پرست مدعی خواست که ار بیخ کند ریشه ما غافل از آنکه بوود عشق همی ریشه ما روزنامه مدعی (خبر ورزشی ) امروز صبح تیتر زد تاج از سر استقلال افتاد ..؟! آری مرد بی ادعا و بی حاشیه ورزش ایران خود را به ابدیت سپرد و اسرار مگوی ورزش حرفه ی ایران را با خاطرات تلخ و شیرنش در قلب خود پنهان کرد و رفت .... تیم استقلال کارنامه مشخص وروشن دارد که همیشه حکایت از حضور پرشمار و پرتعدادی مانند استاد پور حیدری دارد لذا با این ادبیات کوچکترین خدشه ای به تاریخ و افتخارات نیز کارنامه پر رنگ آن وارد نخواهد شد و در این مسیرهمیشه از همراهی و یک پارچگی و حمایت هواداران و علاقه منداش برخوردار است.
    • احسان معمارزاده IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      پورحیدری مرد آرام و بی حاشیه فوتبال ایران بود که انسانیت و شرافت او آبی و قرمز نمیشناخت، و چه کمند این چنین مردانی در فوتبال ما
    • محیا IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      ناخدای ارام کشتی پرتلاتم استقلال درساحل ابدی به خواب رفت .روحت شاد پدر

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