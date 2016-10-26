آمادگی مرکز پدافند غیرعامل شهرستان دیر در مقابل تهدیدات احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح چهارشنبه در نشست پدافند غیر عامل شهرستان دیر، تقویت پدافند غیرعامل تقویت نیروی دفاعی کشور برشمرد و اظهار داشت: دفاع جزئی از هویت یک ملت است و هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست.

اعتماد با بیان اینکه پدافند غیرعامل قدمتی بسیار طولانی و تاریخی دارد بیان داشت: باید با اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش‌های لازم، افکار عمومی را نسبت به پدافند غیرعامل حساس و فرهنگ‌سازی لازم نیز در جامعه صورت گیرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای را یک مکمل خوب برای تداعی فعالیت‌ها و فرصتی مغتنم برای تبیین عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: پدافند غیرعامل یکی از مؤلفه‌های اساسی دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمنان به شمار می‌رود.

فرماندار دیر ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه‌های فعال در زمینه پدافند غیرعامل در شهرستان گفت: مرکز پدافند غیرعامل شهرستان دیر، در زمینه‌های تهدیدات احتمالی و یا رخدادهای طبیعی از آمادگی کامل برخوردار است.

اعتماد، پدافند غیرعامل را یک دفاع درونی برشمرد که از متن جامعه برخواسته و تصریح کرد: دانستن اصول و مبانی پدافند غیرعامل بسیار مهم و ضروری است و لازم است که همه احاد جامعه به ویژه مسئولان با اصول و مبانی پدافند غیر عامل آشنایی کامل داشته باشند.

پدافند غیرعامل مصونیت سازی است

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیر نیز در این نشست گفت: پدافند غیر عامل موجب آمادگی و تقویت بیشتر در جلوگیری از آسیب‌های به‌وجود آمده در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و انجام عکس‌العمل سریع و موثر توسط دستگاه‌های ذیربط و تسهیل مدیریت بحران خواهد بود.

نامدار درویشی با بیان اینکه مهمترین موضوع در پدافند غیرعامل آگاه سازی، آموزش است، افزود: پدافند غیرعامل مصونیت سازی است و هدف از آن کاهش آسیب‌ها و افزایش بازدارندگی‌ها در مقابل تهدیدها است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیر گفت: پدافند غیرعامل امری ضروری و مهم در تمامی بخش‌ها و سطوح جامعه است و دستگاه‌ها موظفند فعالانه وارد عمل شده و در چارچوب قوانین و اسناد بالا دستی، اقدامات لازم را در زمینه حفظ و حراست از انقلاب و کشور و تداوم خدمات خود به نحو احسن انجام دهند.

درویشی خاطرنشان کرد: پدافند غیر عامل مختص یک اداره یا نهاد نیست بلکه آحاد مردم باید اطلاعات کافی از موضوع و اهمیت پدافند غیر عامل داشته باشند.