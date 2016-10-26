کشفیات قاچاق کالا در کشور ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه ازنظر تعداد پرونده های قاچاق نیز امسال شاهد افزایش ۵۰ درصد کشفیات بودیم عنوان کرد: ارزش پرونده های قاچاق کالای کشف شده بیش از بیش از پنج میلیارد ریال در کشور برآورد می شود.

وی از کاهش ۱۰ درصدی قتل در کشور هم خبر داد و افزود: ۹۸ درصد قتل‌ها در کشور کشف شده است و شرارت و اوباشگری نیز کاهش ۲۴ درصدی داشته است در واقع شاخص‌های امنیتی در هفت ماهه نخست امسال نسبت به گذشته خوب بوده است.

سردار مومنی در ادامه به کشفیات مواد مخدر در کشور نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۷۲ تن مواد مخدر در کشور کشف شده که ۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی رویکرد اصلی پلیس در کشور را طی سالجاری برخورد جدی با باندهای قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و اظهارداشت: در سال جاری شاهد کاهش چهار درصدی سرقت، کاهش ۱۰ درصدی قتل و ۲۴ درصدی شرارت و نزاع در کشور بودیم ولی برخی سرقت ها از جمله سرقت خودرو در کشور افزایش یافته است.

سردار مومنی آمار تصادفات را در سال ۸۴ و ۸۵، ۲۸ هزار نفر با هفت میلیون خودرو عنوان کرد و گفت: این آمار به ۱۶ هزار نفر با ۱۹ هزار خودرو رسیده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این راستا تلاش می شود افزایش کیفیت خودروها و نیز شماره‌ گذاری خودروهای استاندارد آمار تلفات کاهش یابد از ابتدای سال تاکنون تلفات در تصادفات رانندگی سه درصد کاهش داشته است.

سردار مومنی با بیان اینکه سال گذشته سال امنی برای کشور بود اظهارداشت: سال ۹۴ ایران عزیزمان امن بود و سال ۹۵ امن تر از سال گذشته و انشالله این روند هم ادامه خواهد داشت.

وی یکی از مهمترین برنامه های امسال نیروی انتظامی را ارتقای توان پاسگاه ها و کلانتری ها عنوان کرد و افزود: در این راستا سعی داریم زمینه های ارتقا در بخش های ساختار، سازمان و تجهیزات، رفتار و برخورد کارکنان با مردم و افزایش توان حرفه ای نیروها را فراهم کنیم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: علاوه بر آن، مبارزه با قاچاق کالا، سرقت، کاهش تصادف ها و افزایش مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله دیگر اولویت های نیروی انتظامی در سال جاری بوده است.

سردار مومنی در خصوص طرح انسداد مرزی در استانهای مرزی به خصوص آذربایجان غربی نیز افزود: انسداد مرزها چه از نظر فیزیکی و چه از نظر الکترونیکی در اولویت است و با اختصاص منابع لازم انسداد مرزها نیز کامل می‌شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه استان آذربایجان غربی در زمینه طرح انسداد مرزی موفق عمل کرده است یاد آور شد: آذربایجان غربی در بسیاری از شاخص های امنیتی در چند ماه اخیر از استان های رده بالای کشور در ارتقای شاخص های امنیتی به شمار می رود.

وی با اشاره به کمبود اعتبار در بخشی از طرح های اجرایی این نیرو گفت: اجرای طرح های این نیرو در حوزه های مختلف، تامین اعتبار لازم است که در این خصوص نیازمند همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی هستیم.