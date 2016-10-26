برپایی ۱۰۵ سفره حسینی در البرز/مشارکت ۳۲۶ داوطلب مرد و زن

احسان نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طی ۱۳ روز نخست ماه محرم در بخش سفره های حسینی ۹۳ میلیون و ۵۰۰هزار ریال جمع آوری و ۱۰۵ سفره در سطح استان برپا شده است.

وی در ادامه گفت: در سطح استان ۱۰۵ سفره حسینی به همت ۳۲۶ داوطلب مرد و زن در این استان برپا شد که در مجموع ۹ هزار و ۵۸۰نفر نیازمند از این سفره ها بهرمند شده اند.

نصیری با تاکید بر فعالیت های بشر دوستانه در قالب طرح های سازمان داوطلبان، گفت: انجام اینگونه فعالیت ها که در راستای تحقق اهداف جمعیت هلال احمر است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: اشاعه فرهنگ بشر دوستانه و عام المنفعه جمعیت هلال احمر در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نیاز به کمک آحاد مردم دارد.

نصیری با تاکید بر اینکه طرح ملی سفره های حسینی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با هدف کمک به خانواده های نیازمند و بیمار اجرا می شود، گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان یک جمعیت مردم نهاد که حلقه واصل بین نیاز نیازمندان و توان توانمندان است و حضور در فعالیت های آن از ارزش معنویی بالایی برخوردار خواهد بود.