مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشته بسکتبال در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ روزهای متفاوتی به خود خواهد دید و بر اساس برنامه دگرگونی بسکتبال قم، قرار است بسکتبال خیابانی در قم احیا شود.

وی افزود: بسکتبال خیابانی در قم رشته‌ای غریب و ناآشنا نیست و از سال‌ها پیش تاکنون مسابقات بسکتبال خیابانی روی زمین آسفالت در نقاطی از شهر اجرا می‌شده و به طور کلی، بسکتبال بر روی پوشش آسفالت در روزهایی که خبری از سالن‌های چند منظوره بزرگ و کوچک در شهر نبود رونق زیادی میان علاقمندان خود داشت.

رئیس هیئت بسکتبال استان قم گفت: هیئت بسکتبال قم ۳ ماه پس از آغاز فعالیت خود با کادر جدید حالا تصمیم گرفته است مسابقات بسکتبال خیابانی ۳ نفره را کلید بزند و از این طریق بتواند اقدام موثری در راستای استعدادیابی انجام دهد و این امر، بخشی از برنامه کلی بسکتبال قم برای جذب بیشتر جوانان به این رشته است.

سخایی بیان داشت: هدف بزرگ‌تر هیئت بسکتبال استان قم از حمایت از بسکتبال خیابانی، کشاندن بسکتبال به فضاهای روباز و در دید عموم مردم است تا از این طریق، رشته بسکتبال در میان مردم تبلیغ شود و هشتمین دوره مسابقات بسکتبال ۳ نفره استان قم گرامیداشت ۶ هزار شهید استان قم قرار است در زمین بسکتبال خیابانی منطقه صفاشهر قم برگزار شود.

وی عنوان کرد: زمین‌های آسفالت و خیابانی بسکتبال قم به حداقل رسیده‌اند و حتی به دلیل واقع شدن در فضاهای باز مورد آسیب قرار می‌گیرند به طوری که اغلب آن‌ها نابود شده و جای خود را به سازه‌های گوناگون داده است.

رئیس هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: استعدادیابی را برنامه اصلی خود در یک سال آینده قرار داده‌ایم و اعزام تیم‌های دختران و پسران قم با وجود تنگناهای مالی نیز در راستای همین برنامه صورت گرفته است در شرایطی که قصد داریم امسال لیگ باشگاهی استان را کلید بزنیم که این امر برنامه‌ای نو و جامع برای رشد این رشته است.