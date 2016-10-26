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۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

مسئول سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی ایلام خبر داد

شرکت ۱۷۰۰ دانشجوی ایلامی در اردوهای جهادی

شرکت ۱۷۰۰ دانشجوی ایلامی در اردوهای جهادی

ایلام-مسئول سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی ایلام گفت: یک هزار و ۷۰۰ دانشجو دانشگاه های گوناگون استان در اردوهای جهادی شرکت کردند.

مهدی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اساس کلمه بسیج با جهاد و شهادت سرشته و عجین شده که همین عامل باعث شده حرکت های جهادی بسیج به الگویی در جهان تبدیل شده است.

وی افزود: دانشجویان شرکت کننده در قالب ۲۳ اردو جهادی در عرصه های گوناگون عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشت و درمان حضور یافته و از برنامه های گوناگون آن بهره مند شدند.

مسئول سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی ایلام با بیان اینکه این اردوها تمام مناطق استان را زیر پوشش قرار داد، تاکید کرد: جهادگران بسیجی با دست خالی و اتکا به خداوند توانستند خدمتی هر چند ناچیز در راه سربلندی نظام اسلامی در میان جامعه محروم جامعه انجام دهد.

وی افزود: تمام بار این حرکت بزرگ بر دوش دانشجویان بسیجی و با حمایت سپاه ایلام و دانشگاه های استان بود.

۴۰ هزار دانشجو در ۳۶ مرکز آموزش عالی و دانشگاهی استان ایلام در رشته های گوناگون مقاطع کاردانی تا پزشکی و دکترا تحصیل می کنند.

کد مطلب 3806747

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