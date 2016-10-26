معرفی برگزیدگان جشنواره قصه گویی/روایت قصه ها به سر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در آیینی که به میزبانی مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس برگزار شد پس از قرائت بیانیه پایانی هر بخش توسط الهه شیرازی، عضو هیئت داوران نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی فارس که به نکاتی برای بهبود موقعیت قصه گویی میان خانواده ها و مربیان و علاقه مندان کودک و نوجوان اشاره داشت، محدثه اسدی، نوجوان خرم بیدی حاضران را به ضیافت قصه ای با عنوان «گل هفت رنگ» دعوت کرد، سپس برگزیدگان هر یک از بخش های این جشنواره که عرصه رقابت ۶۵ قصه گو بود معرفی و تقدیر شدند.

در بخش مربیان راه یافته به نوزدهمین جشنواره قصه گویی فارس آرزو حقیقی(نی ریز)، سمیه یزدانبخش(شیراز)، معصومه پناهی(رستم)، سعید امیرآبادی(مرودشت)، مریم حسن لی(شیراز)، زینب یعقوبی(اقلید)، الهام خسروی(زرقان) سمیه آورند(صدرا)، انسیه السادات جلالی(نی ریز)، زینب غلامی(مهر)، حسین فدایی صدر(آباده)، زهرا حاتم جهرمی(جهرم)، فخرالزمان هاشمیان(شیراز)، لیلا کرهانی(شیراز) اعظم ایزدی(شیراز)، نسرین کشاورز(مرودشت)، مریم جلالی(فسا)، زینب سجودی(کازرون)، ملیحه پورنوری(شیراز)، فرهاد یمین(آباده)، زینب پالهنگ(لامرد) و مریم تقدیری(دفتر استان) به عنوان ۲۲ برگزیده به جشنواره کشوری معرفی می شوند.

این درحالیست که در بخش برگزیدگان آزاد استانی هانیه ناظمی(شیراز)، نازنین زارع(مرودشت)، زهرا توکلی(شیراز) به ترتیب با قصه های «قطره طلائی»، «دعای موش کوچولو» و «تامی و لاک پشت زمان» برگزیده فارس هستند.

همچنین در بخش نوجوان نوزدهمین جشنواره قصه گویی فارس ۵ هنرمند نوقصه گو برگزیده داوران شدند که زهرا رزم خواه با «موش و گربه» از جهرم، غزل محمدی تبار با «دخترک و ستاره» از شیراز، زهرا بذرگر با «گوزن پنج رنگ» از خرامه، محدثه اسدی با «گل هفت رنگ» از خرم بید و امیرحسین نریمانی با قصه «مردی که شهرش را گم کرده بود» از فسا را شامل می شد.

در آخرین روز از برپایی نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی فارس در بخش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ۸ قصه روایت شد که در پایان این رویداد فرهنگی هنری مرتضی دهقان از شهرستان نی ریز و سهیلا پناهیان از شهرستان فسا به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

این درحالیست که قصه های برگزیدگان بخش استانی پس از معرفی به دبیرخانه مرکزی جشنواره در تهران دوباره بازبینی شده و آثاری از این میان برای شرکت در جشنواره قصه گویی بین المللی انتخاب خواهند شد.

همچنین در پایان نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی فارس که به میزبانی شیراز برگزار شد از برگزیدگان هر بخش در مرحله کتابخانه ای هم تقدیر انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی فارس با حضور ۶۵ قصه گو که از سوم آبان جاری آغاز شد، ظهر چهارشنبه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.