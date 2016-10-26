به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان‌غربی، سازمان ملی بهره‌وری ایران به منظور رشد و پرورش خلاقیت‌های کودکان و نوجوانان و فرهنگ بهره‌وری اقدام به برگزاری دومین مسابقه نقاشی با موضوع «بهره‌وری سبز و حفظ محیط زیست» در بخش‌های جامعه، فرهنگ، خدمات، صنعت، انرژی، کشاورزی و منابع طبیعی به ویژه محیط زیست و با شعار «کار را درست انجام دهیم» کرده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی نیز با ارسال فراخوان مسابقه نقاشی به ۳۳ مرکز فرهنگی و هنری ثابت، سیار روستایی و شهری و کتابخانه‌های پستی خود و دعوت از اعضا، همکاری خود را با سازمان ملی بهره‌وری ایران اعلام کرده است.

برقراری ارتباط با مخاطبان، تقویت میزان آگاهی و حساسیت کودکان و نوجوانان در زمینه بهره‌وری سبز، تاکید بر حفظ محیط زیست، ترویج فعالیت ها و اقدامات بهره ورانه در جامعه و تشویق این گروه به عرضه توانمندی‌ها و استعدادهای خود، ارتقای فرهنگ بهره‌وری و فرهنگ‌سازی در میان کودکان و نوجوانان به منظور نهادینه‌سازی امر بهره‌وری از اهداف برگزاری این مسابقه نقاشی می‌باشد.

این مسابقه در سه گروه سنی ۴ تا ۷، ۸ تا ۱۱ و ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار و اسامی برندگان در دهه فجر انقلاب اسلامی در سایت این سازمان اعلام خواهد شد که بر اساس آن، به سه اثر برتر در هر رده سنی جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

نخستین دوره مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع «بهره‌وری و کیفیت زندگی» سال ۱۳۹۳ از سوی سازمان ملی بهره وری ایران برگزار شد.