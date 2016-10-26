۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

با امضای تفاهم نامه؛

ایران و فنلاند در حوزه فناوری اطلاعات همکاری می‌کنند

تفاهمنامه توسعه همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میان ایران و فنلاند منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات اعلام کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر توسعه تجارت خارجی فنلاند با حضور روسای جمهوری دو کشور سند همکاری امضا کردند.

با حضورحسن روحانی و سائولی نینیستوو روسای جمهوری دو کشور ایران و فنلاند، چهار سند همکاری در بخش های ارتباطات و فناوری، محیط زیست و سرمایه گذاری به امضای طرفین رسید.

یاداشت تفاهم در زمینه ارتباطات و فناوری را محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کایمو کانن وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند امضا کردند.

همچنین سه یاداشت تفاهم در بخش های انرژی، محیط زیست و سرمایه گذاری نیز به ترتیب به امضای وزیر نیرو، رئیس سازمان جنگل های ایران و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و طرف فنلاندی رسید.

رئیس جمهور فنلاند دوشنبه در راس هیاتی وارد تهران شد و صبح امروز مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت.

