ضرورت ارائه گزارش سالانه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، اولین جلسه کارگروه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور در دفتر دبیرکل شورای عالی عتف برگزار شد. در این جلسه گزارش پیشینه مطالعات انجام شده درخصوص تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نواوری کشور ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه وحید احمدی، دبیر کل شورای عالی عتف ضمن اشاره به شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف مصوب ۱۳۹۵/۲/۱ هیات وزیران مبنی بر پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاست های ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در سطح دستگاههای اجرایی و استانی و همچنین تعیین شاخص های علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری کشور برای ایجاد هماهنگی در جمع اوری اطلاعات و تحلیل و انتشار مستمر آن، اظهار داشت: مرجعیت پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری شورای عالی عتف است.

وی افزود: به منظور ارائه تصویر واقعی از وضعیت علم و فناوری، زمینه سازی برای ارزیابی عملکرد علم، فناوری و نوآوری و همچنین میزان دستیابی به تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور، همین طور امکان مقایسه دستاوردهای علمی و فناورانه و نوآورانه کشور با سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه، شورای عالی عتف مکلف است نسبت به ارائه گزارش سالانه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور اقدام کند.

امیر ناظمی، مشاور معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پیشینه مطالعات انجام شده درخصوص تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نواوری کشور گفت: گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری از تلفیق شاخص های مرتبط با دو بخش آموزش، پژوهش و فناوری کشور با محوریت وزارت علوم و مشارکت دستگاههای همکار و بخش تحقیق و توسعه، تجاری سازی و نوآوری با محوریت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل می گردد.

ناظمی گفت: گزارش پایش و ارزیابی شامل ۱۱ معیار اصلی خواهد بود که آموزش عمومی و حرفه ای، آموزش عالی، منابع انسانی علم، فناوری و نوآوری، انتشارات علمی، منابع مالی و غیره از جمله این معیارها خواهند بود.

در ادامه مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: اصلاح، بروز رسانی و تکمیل معیارها، زیرمعیارها و شاخص های مذکور با در نظر گرفتن اسناد بالادستی مرتبط با حوزه علم و فناوری از جمله نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و غیره با تایید کارگروه و تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد.

وی همچنین از اعضای کارگروه خواست تا زیر معیارها و شاخص های مرتبط با هریک از معیارهای اصلی گزارش پایش و ارزیابی را بررسی و نظرات خود را جهت جمع بندی در جلسه بعدی کارگروه به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کنند.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور به استناد شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف و در راستای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین راهبرد کلان نقشه جامع علمی کشور جهت تصویب در دستور کار جلسه آتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار دارد.

