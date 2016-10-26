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۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

حضور حوزه علمیه خواهران در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

حضور حوزه علمیه خواهران در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

مرکز فناوری اطللاعات حوزه‌های علمیه خواهران در دهمین نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال تهران حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، دهمین نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال تهران با هدف فراهم سازی محیطی مناسب به‌ منظور ایجاد کسب و کار، همدلی و هم‌افزایی میان پدیدآورندگان آثار دیجیتالی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی و عرضه آسان محصولات فرهنگی دیجیتالی درحال برگزاری است و تا ۷ آبان ماه ادامه دارد.

مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه خواهران نیز در غرفه ‌ای در بخش نشر دیجیتال، با معرفی سامانه‌های کوثرنت، کوثربلاگ و همچنین معرفی مرکز داده امین در این نمایشگاه حضور دارد.

کد مطلب 3806847

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