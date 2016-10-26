کاهش ۴۰درصدی تصادفات درون شهری در قزوین

سرهنگ محمد رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۴۰ درصدی تصادفات در ۶ ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت شاهد کاهش تصادفات جرحی و خسارتی بودیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در تصادفات فوتی با افزایش رو برو بودیم و بیشترین تصادفات فوتی مربوط به عابران و موتورسیکلت ها و در حال حاضر ۷۳ در صد تصادفات در بلوار ها اتفاق می افتد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تصادفات بین ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر اتفاق می افتد افزود :عدم توجه به جلو با ۴۰ در صد و عدم رعایت حق تقدم با ۱۵ در صد بیشترین تخلفات در ۶ ماهه امسال بوده است.

سرهنگ محمدی بر افزایش آموزش جامعه ی هدف تاکید کرد و گفت : تمامی دستگاه های ذیربط بویژه رسانه ملی باید در این زمینه با پلیس همکاری کند.

رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه ۱۲ دوربین کنترل سرعت در تقاطع های شهری نصب شده خاطر نشان کرد : یک دوربین نیز در تقاطع غیر همسطح قدس نصب شده که سرعت بالای ۴۰ کیلومتر را ثبت می کند.