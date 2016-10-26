حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بازگشایی و راه اندازی مجدد انبار توشه، مردم می توانند از خدمات حمل بار و کالا به تمام نقاط کشور در شهرستان های شاهرود-سمنان- دامغان، با همان نرخ های قبلی بهره مند شوند.

وی همچنین گفت: انبار توشه در شهرستان های ذکر شده و در ایستگاه‌های راه آهن واقع بوده و مراجعان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن های ۳۲۳۰۲۵۹۴ – ۳۲۳۳۴۱۰۱ تماس بگیرند.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم افزایش سرعت سیر قطارها و عدم امکان سیر واگن توشه با سرعت مصوب و برای سیر ایمن قطارها چند ماهی بود که انبار توشه تعطیل شده بود.

درباغ عنبران تصریح کرد: این تعطیلی بنا به درخواست مردم و پس از امکان سنجی، زیاد طول نکشید و از اول آبان ماه سالجاری امکان حمل بار توسط واگن توشه قطار میسر شد.