به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین گردهمایی مدیران آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو سراسر کشور به میزبانی گلستان ظهر چهارشنبه در گرگان برگزار شد و تا ۶ آبان ماه ادامه دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این گردهمایی به دست آوردهای دو سال گذشته استان گلستان در زمینه دارو و غذا اشاره کرد و گفت: کار شاخصی که در زمینه غذا داشته‌ایم طرح ساماندهی برنج بوده که از سال ۹۳ آغاز شده است.

حمیدرضا جوشقانی افزود: از دوسال گذشته کلیه امور مراکز ترک اعتیاد به شکل آنلاین انجام می‌شود و در حوزه آزمایشگاه‌ها اندازه گیری قندهای مصنوعی، اندازه گیری نگهدارنده ها، اندازه گیری کلسیم در فرآورده‌های سوسیس و کالباس و ... بخشی از فعالیت‌هایی بوده که انجام شده است.

وی اظهار کرد: استان گلستان جزو معدود استان‌هایی بوده است که در زمینه ناباروری نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی هیچ مرکز درمانی نداشت و در سال جاری مرکز ناباروی نهال را در شهر گرگان تأسیس کردیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: پیگیری تأمین تجهیزات پزشکی و ۱۳۴ تخت ویژه جدید، تجهیز مرکز تخصصی جراحی قلب و آنژیوگرافی و تأمین تجهیزات پزشکی ۹۶ تختخوابی در مراکز درمانی استان از جمله کارهایی است که انجام شده است.

جوشقانی افزود: ۱۶ طرح تحقیقاتی با بودجه ۱۱۲ میلیون تومان در مرکز تحقیقات سلامت غلات استان گلستان تصویب شد.

وی اظهار کرد: تخت‎های LDR با ۲۱ میلیارد ریال اعتبارتجهیز می‌شوند و فاز دوم بیمارستان حضرت رسول (ص) هم راه‎اندازی شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در ابتدای طرح تحول سلامت، دستگاه‎های رادیوگرافی قدمت ۳۰ ساله‌ای داشتند که نسبت به بروزرسانی و تجهیز آنها اقدام شد.

لازم به ذکر است در حاشیه این همایش نمایشگاهی با حضور شرکت‌هایی که در زمینه تولید دارو و غذا فعالیت می‌کنند، برپا شد و این شرکت‌ها آخرین دست آوردهای خود را ارائه کردند.

