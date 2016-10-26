سیر صعودی تولید در مجموعه گل گهر/ توان رقابت در بازار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع صنعتی معدنی گلگهر به عنوان یکی از قطبهای صنعتی معدنی کشور همواره نقش ارزندهای در توسعه و پیشرفت شهر سیرجان در حوزههای مختلف داشته است که البته در طول یکسال و نیم گذشته و با حضور ناصر تقیزاده در راس مدیریت این مجموعه گامهای موثری در جهت تعالی اهداف ترسیم شده شرکت و همچنین اجرای مسئولیتهای اجتماعی شرکت برداشته شده است؛ از همین روی تاکید مدیرعامل شرکت گل گهر همواره پرهیز از حاشیهها و نیز سیاست زدگی و در عین حال توجه ویژه به اهداف اصلی شرکت من جمله مسئله تولید است.
بنابر این مدیر عامل شرکت گل گهر ضمن اعتقاد به پاسخگویی به مردم شریف و افکار عمومی و به همین منظور با نگاه یکسان و توام با عدالت در راستای مسئولیتهای اجتماعی مورد تاکید مقامات کشوری به ویژه استاندار کرمان با سازمانهای مختلف شهری و به ویژه مسئولین ارشد شهرستان از جمله امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با هدف رونق و پیشرفت شهر در تعامل است و همواره وظیفه اصلی خود را تولید میدانند و در نتیجه همین نگاه بوده است که طی ۱۸ ماه گذشته؛ پیشرفتهای محسوسی در زمینههای مختلف مجموعه به وجود آمده است.
تکریم نظرات عمومی و تعیین اهداف پنجگانه
در راستای همین تکریم نظرات عمومی بوده است که در دوره مدیریت جدید شرکت؛ به طور مثال بحث انتقال آب از سد تنگوئیه بطور کلی منتفی شد و بنا به اعلام بخش فنی و مهندسی مجتمع، صرفا با ۱۱۰ لیتر آب مربوط به چاههای آب غیر شرب که مالکیت آن متعلق به گلگهر است؛ این حجم سنگین پروژههای فولادی تداوم حیات داشته است؛ لازم به توضیح است این حجم آب به دلیل شوری و آلودگی بالا که به تایید کارشناسان نیز رسیده است هرگز شرب نبوده و مربوط به فاضلاب شهری است.
در ابتدای فعالیت تقی زاده مدیرعامل شرکت گل گهر، وی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مورد تایید مقام معظم رهبری و رویکردهای تولید محور رئیس جمهور با افزودن ساعات کار و حضور تمام وقت و کوشش مداوم در پیگیری امور جاری و نشان دادن تعامل و شکیبایی حداکثری از جانب خویش، تاثیر موانع کار را به حداقل رسانده و سپس با تعیین پنج هدف اصلی شامل؛ کاهش هزینهها، افزایش تولید، افزایش حمل و صادرات، شروع هرچه سریعتر کارخانجات و پروژههای درحال احداث و بهبود کیفیت تمامی ظرفیت های موجود را در راستای دستیابی به این اهداف تعیین شده یکپارچه کرد. به گونه ای که اگر امروز، پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه پر فراز و نشیب منصفانه به ارزیابی کارهای انجام شده در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بپردازیم، مشخص میشود که علیرغم کاهش شدید قیمتهای جهانی محصولات معدنی، به حول و قوه الهی و تحت سیاستهای مدیر عامل شاهد دستیابی به موفقیتهای چشمگیری در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر هستیم که در ادامه برای اطلاع شهروندان نتایج کمی هر یک از اهداف تعیین شده آورده شده است.
الف- کاهش هزینهها: با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی محصولات معدنی و فولادی، تقی زاده به خوبی یکی از راههای برون رفت از این بحران را در کاهش هزینهها دیده و با صرفه جوییها و حذف هزینههای زائد و غیرضروری و همچنین افزایش تولید که توسط مدیران تحت مجموعه به عمل آوردند؛ شرکت موفق شد بهای تمام شده محصولات کنسانتره و گندله گلگهر را به ترتیب ۳۶ و ۲۵ درصد با احتساب حق انتفاع و بهای تمام شده هر دو محصول را ۱۰ درصد بدون احتساب حق انتفاع کاهش دهند (طبق گزارش یک موسسه حسابرسی معتبر خارج از مجموعه گلگهر) و این مهم در حالی در سال گذشته شروع شد که به لحاظ بحران اقتصادی طبق نظر مسئولین و کارشناسان کشوری بدترین وضعیت اقتصادی را در سالیان اخیر داشتهایم.
ب- افزایش تولید: با توجه به ثابت بودن هزینههای تولید، افزایش تولید تاثیر شگرفی در کاهش هزینهها خواهد داشت. در راستای همین امر طبق سیاستهای مدیر عامل و مدیریت تحت مجموعه خود با بهره وریهای انجام گرفته؛ شاهد افزایش تولید چشمگیری در خطوط تولید مجموعه گلگهر بوده ایم؛ بطوریکه در تولید محصول کنسانتره سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به میزان ۱۲ درصد بدون احتساب خطوط جدید و به میزان ۳۲ درصد با احتساب خطوط جدید افزایش تولید انجام گرفته و در تولید گندله نیز شاهد رشد ۵ درصدی تولید سال ۹۴ به ۹۳ بوده ایم.
همچنین طبق آمارهای تولید تا انتهای مهرماه سال جاری هفت میلیون و ۴۷۷ هزار و ۱۹۴ تن کنسانتره و سه میلیون و ۵۱۴ هزار و ۸۱۱ تن گندله تولید شده که طبق این آمار تولید کنسانتره نسبت به هفت ماهه سال ۹۴ به میزان ۳۰ درصد و نسبت به سال ۹۳ به میزان ۵۰ درصد رشد داشته و همچنین در تولید گندله سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد و نسبت به هفت ماهه ابتدائی سال ۹۳ به میزان ۲۱ درصد شاهد افزایش تولید بوده ایم.
ج- افزایش حمل و صادرات: با توجه به بحران کمبود نقدینگی که در سال قبل در کشور با آن روبرو بودیم؛ یکی از بهترین راهکارها برای رفع این مشکل افزایش میزان صادرات است که مدیریت ارشد شرکت با درک کامل اهمیت این امر تمامی تلاش مجموعه خود را بر دسترسی به این هدف متمرکز کرده و طبق سیاستهای وی صادرات محصولات گلگهر در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته و همچنین شاهد افزایش فروش محصولات به میزان هفت درصد در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بوده ایم.
از سوی دیگر طبق صادرات و حمل صورت گرفته در شش ماهه ابتدائی سال جاری شاهد افزایش حدود دو برابری صادرات محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش سه برابری در حمل کنسانتره به مشتریان داخلی و افزایش بیش از ۵۰ درصدی در حمل کل محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این افزایش حمل و صادرات صورت گرفته علاوه بر کمک به حل مشکل نقدینگی مجموعه گلگهر کمک شایانی به رونق کامیون داران سیرجان و رونق اقتصاد شهر سیرجان کرده است.
د- به بهره برداری رسیدن هرچه سریعتر پروژههای در حال احداث: با توجه به کمبود شدید نقدینگی و همچنین تحریمهای ظالمانه که توسط نهادهای بین المللی در سالهای قبل شاهد بودیم قبل و در ابتدای شروع به فعالیت تقی زاده شاهد پیشرفت خیلی کم و در پاره ای از موارد توقف احداث خطوط جدید بودیم. اما با توجه به اینکه این پروژهها حجم عظیمی سرمایه را به خود اختصاص داده بودند، به بهره برداری رسیدن آنها علاوه بر اینکه نقش اساسی در حل مشکل بیکاری شهرستان و کشور دارند منجر به بازگشت سرمایه سریعتر آنها نیز می شود.
در راستای همین امر تحت سیاستهای اتخاذ شده از سوی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از زمان شروع به کار وی نه تنها پروژه ای متوقف نشده؛ بلکه شاهد افزایش سرعت چندین برابری تکمیل پروژهها نسبت به قبل هستیم و نتیجه این اقدامات منجر به این شده است که طی یکسال گذشته خطوط پنج و شش کنسانتره گلگهر به بهره برداری رسیده، نیروگاه سیکل ترکیبی به شبکه تولید برق کشور متصل شده، کارخانه گندله سازی شماره دو شروع به تولید کرده، خط جدید کارخانه هماتیت با قابلیت فیددهی از باطله استارت خورده است، خط انتقال آب به بهره برداری رسیده و کارخانجات آهن اسفنجی شرکتهای توسعه آهن و فولاد و جهان فولاد نیز در حال تولید است. همچنین خطوط یک و دو کنسانتره گهر زمین نیز در مدار تولید قرار گرفتهاند.
هـ- بهبود کیفیت: براساس سیاستهای کاری ابلاغ شده از سوی مدیر عامل شرکت گل گهر، ضمن برنامه ریزی برای افزایش کمیت محصولات، به منظور ارتقای توان رقابت در بازار افزایش کیفیت محصولات تولیدی نیز در دستور کار قرار گرفت بطوریکه از زمان شروع به فعالیت وی شاهد افزایش شاخص استحکام گندله تولیدی، افزایش عیار آهن کنسانتره و کاهش گوگرد آن، افزایش بلین و ... هستیم.
در زمینه اجرای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از پروژههای شهری به منظور آبادانی و پیشرفت شهر و رفع مشکلات شهری با نظر مثبت مدیرعامل؛ حمایت مالی شرکت از مجموعه اقدامات در شهر در سال ۹۴ (ابتدای شروع به فعالیت تقی زاده) نسبت به سال ۹۳ و همچنین سال ۹۵ نسبت به سالهای ۹۳ و ۹۴ رشد فوق العادهای طبق مستندات موجود داشته است.
مجموعه این اقدامات علاوه بر اینکه نقش چشمگیری در حرکت روبه جلو مجموعه گلگهر داشته منجر به رونق اقتصادی و اشتغال شهر سیرجان و کشور شده و از سوی دیگر دیدگاه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی صرفا تولیدی نبوده و به جنبه مسئولیتهای اجتماعی شرکت نیز اهمیت ویژه ای قائل بوده است به گونهای که در این زمینه شاهد طرحهایی مانند؛ بازسازی سینما؛ احداث بیمارستان فوق تخصصی (که انحصاراً توسط گلگهر در سطح یک کشوری ساخته خواهد شد)، پروژه فاضلاب سیرجان، احداث خط راه آهن سیرجان-کرمان، احداث مجموعه ورزشی، مشارکت در ساخت حوزه علمیه و مصلی سیرجان و ... نیز بودهایم.
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