به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست پیش از دیدار تیمش برابر سپاهان در هفته دهم لیگ برتر گفت: ابتدا جا دارد برای همه مریضان به خصوص منصور خان پورحیدری دعا کنیم زیرا ایشان یکی از اسطوره های ورزش است و امیدواریم هر چه زودتر به خانواده فوتبال بازگردد.

وی با اشاره به اهمیت دیدار تیمش برابر سپاهان خاطرنشان کرد: ما فردا میزبان تیمی هستیم که یکی از افتخارات فوتبال ایران است و سه امتیاز این بازی برای ما حائز اهمیت است زیرا در این مسابقه هم میزبان هستیم و هم شرایط‌مان با کسب سه امتیاز در جدول بهتر می شود.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد: ما طی یکی، دو روز آتی جلسات آنالیز داریم تا حریف را به خوبی بررسی کنیم. در حال حاضر شرایط جدول به نحوی است که هر تیم با یک یا دو پیروزی می تواند رتبه اش را در جدول بهبود ببخشد. ما هم تلاش می کنیم تا با کسب دو پیروزی در مسابقات آینده شرایط‌مان را در جدول بهتر کنیم.

فرکی با اشاره به عملکرد تیمش در مسابقات پیشین تصریح کرد: متاسفانه علیرغم شایستگی که در بازی های قبلی داشتیم نتوانستیم به پیروزی برسیم و از مسابقات قبلی یک امتیاز کسب کردیم، اما یک تیم با ۳، ۴ امتیاز می تواند چندین رتبه در جدول رده بندی جایگاهش را ارتقا دهد و ما هم می خواهیم از این فرصت به دست آمده استفاده کنیم و به پیروزی برسیم.

فرکی در خصوص تقابل سایپا با تیم سابقش یعنی سپاهان گفت: این شرایط همیشه هست و در فوتبال طبیعی است. من با سایپا برابر فولاد هم که تیم سابقم بود بازی کردم و این مسابقه هم برای ما مانند سایر بازی‌هاست. هر مربی برای تیم خودش زحمت می کشد اما من در بازی هایی که با تیم های قبلی ام مانند فولاد، سپاهان و نفت دارم ابتدا تلاش می کنیم خودمان به موفقیت برسیم و سپس برای تیم حریف آرزوی موفقیت می کنم.

وی با اشاره به تعطیلات لیگ برتر گفت: این موضوع دیگر نخ نما شده است و ما چاره ای نداریم و باید با این شرایط کنار بیاییم و به فکر موفقیت تیم ملی باشیم. این موضوع هم یک تجربه است اما این برای تیم ها در لیگ یک معضل است زیرا تمرینات بدون مسابقه برای بازیکنان و مربیان سخت است و آنها را اذیت می کند. بهتر است تیم ها در شرایط بازی قرار بگیرند. البته ما در جام حذفی بازی داریم و اگر از مرحله دوم صعود کنیم بعد از بازی تیم ملی فکر می کنم در اواخر ماه جاری مرحله سوم جام حذفی برگزار شود. اما تیم هایی که در جام حذفی هم شرکت ندارند به شدت از تعطیلات متضرر می شوند.

سرمربی سایپا در خصوص ناکامی در نتیجه گیری در بازی های اخیر تیمش گفت: هنگامی که من در فولاد حضور داشتم تا هفته نهم لیگ جایگاه خوبی نداشتیم و شرایط مشابه اوضاع فعلی در سایپا بود. در آن زمان هم ۵ هفته ابتدایی در ماه رمضان برگزار شد و در آن شرایط ما باید در گرمای اهواز مقابل حریفان قرار می گرفتیم اما از هفته دهم ما ۱۹ بازی را بدون شکست پشت سر گذاشتیم و توانستیم جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست بیاوریم. سال بعد از آن هم با وجود اینکه در لیگ قهرمانان آسیا بازی داشتیم در لیگ برتر خودمان قهرمان شدیم.

وی ادامه داد: شاید خیلی ها فکر می کنند من از این سمت خواهم رفت اما باید بگویم با رفتن من اتفاقی در فوتبال ایران رخ نداده است. از آقای درویش که حمایت زیادی از ما انجام داده تشکر می کنیم.

فرکی در پایان گفت: نتیجه گیری ما علتش این نیست که عملکرد ضعیفی داریم و بازی بی کیفیتی انجام می دهیم ما در مسابقات عملکرد خوبی داریم اما نمی توانیم به خوبی از فرصت هایمان استفاده کنیم. البته شرایط تغییر خواهد کرد.