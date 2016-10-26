زندان شمال غرب گیلان در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصز چهارشنبه با حضور علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، احمد سیاوش پور مدیرکل دادگستری گیلان، سید حمیدحسینی مدیرکل زندان های استان گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، ساختمان زندان شمال غرب گیلان در دهستان ضیابر شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.

در حاشیه این مراسم مدیرکل زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی گیلان با بیان اینکه برنامه محوری مبنا فعالیت این سازمان است، اظهار کرد: در اجرای این موضوع منویات مقام معظم رهبری، افق ۱۴۰۴، برنامه توسعه پنجم و ششم و همچنین بودجه نیز مدنظر قرار می گیرد.

برنامه محوری مبنای اصلی فعایلت سازمان زندان ها است

سید حمید حسینی با بیان اینکه در همین راستا ۱۰ وظیفه و محور مهم برای سازمان زندان ها تدوین شده است، گفت: تأمین، تعمیرو تهجیز، تاسیسات، بهسازی و توسعه و انتقال فضای زندان ها به خارج از شهر یکی از این محورها است.

وی این اقدام را در راستای داشتن زندان های توسعه محور و مدیریت علمی عنوان و خاطرنشان کرد: احداث زندان شمال غرب گیلان در شهرستان صومعه سرا در راستای تحقق همین رسالت است.

مدیرکل زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی گیلان تصریح کرد: ساختمان زندان شمال غرب گیلان با ظرفیت ۵۰۰ نفر از سال ۸۸ با اعتبار پیش بینی شده پنج میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان شروع بکار کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل وجود برخی موانع عملیات اجرای احداث این ساختمان از سال ۹۱ آغاز شده است، افزود: خوشبختانه با پیگیری و تلاش مسئولان امروز شاهد بهره برداری از ۸۵ درصد این پروژه هستیم.

حسینی به وضعیت اسفناک فضای زندان های شهرستان صومعه سرا و فومن اشاره کرد و گفت: ساخت این ساختمان به ایجاد فضا مناسب برای نگهداری از زندانیان در چهار شهرستان غرب گیلان را فراهم می کند.

وی یادآورشد: ۱۵ درصد باقیمانده تکمیل این پروژه مربوط به محوطه سازی، راه اندازی تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ است که امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.

افزایش بیش از ۶۰۰۰هزار متر مربع به فضای خوابگاهی زندان ها گیلان

مدیرکل زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی گیلان در ادامه با اشاره به افزایش فضای خوابگاهی اداره کل زندان های استان با بهره برداری از این پروژه، اظهار کرد: در حال حاضر با افتتاح این پروژه فضای خوابگاهی گیلان به شش هزار و ۷۰۰ متر مربع افزایش یافته و این درحالی است که استان توانایی ارتقای این میزان به هشت هزار متر مربع را نیزدارد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این ساختمان، زندان شهرستان فومن به صورت کامل تعطیل می شود، ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده این محل به کانون تبدیل می شود.

به گفته این مسئول ساختمان سابق زندان صومعه سرا نیز به بازداشتگاه تبدیل و به عنوان محلی برای استقرار متهمان درنظر گرفته شده و تمامی محکومان نیز در ساختمان جدید زندان غرب گیلان یعنی در منطقه ضیابر نگهداری می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این ساختمان همچنین به عنوان اولین زندان طبقه ای استان گیلان بوده که این موضوع سبب افزایش ظرفیت و امنیت زندان است.

تربیت اجتماعی صحیح عاملی برای پیشگیری از وقوع بزه و جرم

فرماندار صومعه سرا نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه بسیاری از ناهنجاری های جامعه بر اثر نبود تربیت اجتماعی مناسب است، گفت: وظیفه اصلی این تربیت اجتماعی بر دوش خانواده، معلمان، مراکز آموزشی است.

حسین اسماعیل پور با اشاره به اینکه متاسفانه امروز برخی از این نهادهای مسئول به وظیفه خود به درستی عمل نکرده اند، افزود: هرجا نقصانی وجود داشته متاسفانه بار سنگین مسئولیت آن را قوه قضائیه و سازمان ها زندان بردوش کشیده اند.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بروز و ظهور ناهنجاری اجتماعی و اخلاقی باید تعامل، همکاری و خردجمعی در بین دستگاه وجود داشته و هرکدام به نحوه احسنت به وظیفه خود عمل کنند.

فرماندار صومعه سرا تصریح کرد: هرگاه تربیت اجتماعی در سطح جامعه به اوج خود برسد دیگر شاهد بروز و ظهور بزه و جرم نخواهیم بود.