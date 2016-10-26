وزش باد شدید دراستان کرمانشاه/وضعیتی پایداربرجو منطقه حاکم می شود

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: طبق آخرین پیش بینی ها، هوای استان امروز تحت تاثیر سامانه ناپایدار مستقر بر جو منطقه نیمه ابری تا ابری پیش بینی می شود.

وی افزود: طی این سامانه ناپایدار مستقر بر جو منطقه، هوای استان در بعضی ساعات با وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده باران همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از احتمال وقوع گرد و غبار در مناطق مرزی استان طی این سامانه خبر داد.

وی افزود: طی این پیش بینی، بارش باران که در نواحی اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت، ممکن است گاهی با رعد و برق نیز همراه باشد.

پارسا افزود: به دنبال این شرایط از فردا تا روز شنبه هفته آینده وضعیتی نسبتا پایدار در جو منطقه حاکم می شود.

وی ادامه داد: مهمترین پیامد این وضعیت پایدار، افزایش نسبی دمای روزانه در نقاط مختلف استان و غبار رقیق به ویژه در روز پنج شنبه و نواحی مرزی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، گرمترین نقطه استان را طی این مدت شهرستان قصرشیرین با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی گراد بالای صفر و خنکترین نقطه استان را شهرستان سنقر با کمینه دمای ۶ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.