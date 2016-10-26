۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۳

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

وزش باد شدید دراستان کرمانشاه/وضعیتی پایداربرجو منطقه حاکم می شود

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از وزش باد شدید و رگبار پراکنده باران در سطح استان خبر داد و گفت: به دنبال این شرایط از فردا تا شنبه وضعیتی پایدار بر جو منطقه حاکم می شود.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: طبق آخرین پیش بینی ها، هوای استان امروز تحت تاثیر سامانه ناپایدار مستقر بر جو منطقه نیمه ابری تا ابری پیش بینی می شود.

وی افزود: طی این سامانه ناپایدار مستقر بر جو منطقه، هوای استان در بعضی ساعات با وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده باران همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از احتمال وقوع گرد و غبار در مناطق مرزی استان طی این سامانه  خبر داد.

وی افزود: طی این پیش بینی، بارش باران که در نواحی اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت، ممکن است گاهی با رعد و برق نیز همراه باشد.

پارسا افزود: به دنبال این شرایط  از فردا تا روز شنبه هفته آینده وضعیتی نسبتا پایدار در جو منطقه حاکم می شود.

وی ادامه داد: مهمترین پیامد این وضعیت پایدار، افزایش نسبی دمای روزانه در نقاط مختلف استان و غبار رقیق به ویژه در روز پنج شنبه و نواحی مرزی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، گرمترین نقطه استان را طی این مدت شهرستان قصرشیرین با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی گراد بالای صفر و خنکترین نقطه استان را شهرستان سنقر با کمینه دمای ۶ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.

