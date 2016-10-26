به گزارش خبرگزاری مهر، فرناندو فیونس موسس «گروه کشاورزی ارگانیک» در کشور کوبا است. او برنده جایزه «معاش درست» در سال ۱۹۹۹ از سازمان ملل است. فرناندو با قبول دعوت «هم قصه» جمعه شب هفتم آبان ماجرای خود و دوستانش درباره موفقیت در مقابل تحریم‌ها با استفاده از کشاورزی ارگانیک را روایت خواهد کرد.

فرناندو فیونس در این برنامه از زندگی خود خواهد گفت. وی در یک خانواده فقیر روستایی در کوبا به دنیا آمد و در دوران انقلاب کوبا به کار تحقیقاتی در حوزه کشاورزی پرداخت و پس از پایان تحصیلاتش در استرالیا و بازگشت به کشور «گروه کشاورزی ارگانیک» را راه‌اندازی کرد.

«هم‌قصه» عنوان برنامه‌ای است که در هر قسمت با مهمانانی غیرایرانی به گفتگو می‌نشیند و داستان زندگی آنها را که درون ‌مایه‌ای انسانی دارد، روایت می‌کند. این برنامه جمعه‌ها ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

ترانه سرای سیروان خسروی و امید حاجیلی در «امروزی ها»

برنامه «امروزی ها» که از شنبه تا چهارشنبه پخش می شود، امروز میزبان ترانه سرای اشعار خوانندگانی همچون سیروان خسروی، امید حاجیلی، حمید عسکری و امین رستمی است و او درباره شهرت صحبت می کند.

احسان ارغوانی، طراح و تهیه کننده برنامه در این باره گفت: امروز ۵ آبان میزبان سیدمحمد کاظمی ترانه سرای جوان هستیم. او در برنامه امروز درباره موضوع شهرت پاسخگوی سوالات پدرام کریمی خواهد بود.

سیدمحمد کاظمی تا به امروز با خواننده هایی مثل سعید شهروز، حمید عسکری، محسن نشاسته گر، بابک مافی، سیروان خسروی، امید حاجیلی، شهاب رمضان، امین رستمی و... کار کرده است.

از چند روز گذشته نیز یک آیتم زنده با نام «وقتت هنوز تموم نشده» به برنامه اضافه شده است. در این آیتم ۱۰ دقیقه به مهمان برنامه زمان داده و از او ۲۰ سوال پرسیده می شود.

برنامه «امروزی ها» با محوریت دغدغه ها و معضلات جوانان در حوزه های مختلف همچون اعتیاد، فضای مجازی، بیکاری، موسیقی، مد، ازدواج، مهاجرت، آشنایی قبل از ازدواج، بازار کار، ثروت، ورزش، تفریح و سرگرمی، و... از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ به مدت یک ساعت پخش خواهد شد.