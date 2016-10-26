کلاغ سیاه به خانه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتاب‌های طوطی(نشر فاطمی) «کلاغ سیاه به سفر می رود» داستان کلاغی است که دوست دارد سفر کند اما برای آغاز این راه به مقدماتی نیازمند است. صابری با خلق داستان و چایچیان با خلق تصویر به بیان مفهوم دوستی و دوست‌یابی در این کتاب پرداخته‌اند.

بر این اساس نویسنده و تصویرگر در کنار هم اثری را خلق کرده‌اند تا کودکان بیاموزند داشتن دوست و همراه تنها به معنی انجام دادن بازی مشترک یا برطرف کردن تنهایی نیست بلکه ضرورتی است که باید به آن توجه کافی داشته باشند.

صابری که این روزها دیگر کتاب او یعنی «دوست بزرگ» به فهرست کتاب‌های برگزیده کتاب‌خانه مونیخ آلمان سال ۲۰۱۶ راه یافته است «کلاغ سیاه به سفر می‌رود» را به دست کودکان دیگر کشورها نیز رسانده است. «کلاغ سیاه به سفر می‌رود» پیش‌تر به زبان‌های اسپانیایی، پرتغالی، عربی و چینی منتشر شده و با استقبال خوب کودکان آمریکای لاتین روبرو بوده است.

کتاب‌های طوطی (واحد کودک و نوجوان انتشارات فاطمی) این کتاب را در راستای اهداف خود یعنی چاپ آثاری که کودکان جهان بتوانند از آن درک مشترک داشته باشند و با آن ارتباط برقرار کنند (صلح و دوستی، تحمل و بردباری، شفقت و مهربانی و ...) منتشر کرده است.

این کتاب ۲۲ صفحه دارد و در قطع خشتی و با دو جلد نرم و سخت قابل خریداری است.