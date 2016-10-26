۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

در غیاب حیدری و غفوری برگزار شد؛

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از بازی با فولاد

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال تهران قبل از بازی با تیم فولاد خوزستان در غیاب دو بازیکن اصلی این تیم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین آبی پوشان قبل از سفر به اهواز برای بازی با تیم فولاد خوزستان ظهر امروز چهارشنبه در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد.

* خسرو حیدری و ووریا غفوری به دلیل مصدومیت غایبان دیدار برابر فولاد خوزستان هستند و نمی توانند استقلال را در این سفر همراهی کنند.

* قبل از شروع تمرین علیرضا منصوریان دقایقی با بازیکنان در خصوص بازی فردا مقابل فولاد خوزستان صحبت کرد.

* سرمربی استقلال نگران غیبت خسرو حیدری و ووریا غفوری است و مطمئنا باید ترکیب تیم خود را برای دیدار مقابل فولاد عوض کند.

* پس از صحبت های منصوریان، بازیکنان زیر نظر استیو جونز بدن‌های خود را گرم کرده سپس کارهای سرعتی و کششی انجام دادند.

* بخش بعدی تمرین بازیکنان در مقابل دو تیم یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که سرمربی تیم مرتبا بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* آبی‌پوشان در آیتم پایانی به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند. شاگردان منصوریان پس از تمرین و صرف ناهار عازم فرودگاه مهرآباد شدند تا راس ساعت ۱۶ تهران را به مقصد اهواز ترک کنند.

* تیم فوتبال استقلال تهران ساعت ۱۸ فردا پنجشنبه و از هفته دهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه غدیر اهواز میهمان فولاد خوزستان خواهد بود.

