کتابچه سرداران شهید کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر چهارشنبه و با حضور مسئولان استانی در یاسوج برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: حرکت در مسیر نهضت حسینی و تاسی از فرهنگ عاشورائی چراغ هدایت است.

سید موسی خادمی افزود: دوران هشت سال دفاع مقدس برگرفته از نهضت و قیام عاشورا است و حیات انقلاب را به خوبی بیمه کرد.

وی با بیان اینکه فرزندان این دیار نماد مردانگی، غیرت و سلحشوری هستند، گفت: رزمندگان این استان در دوران هشت سال دفاع مقدس به ارزشها و آرمانهای دین مبین اسلام پایبند بوده و از کیان اسلامی جانانه دفاع کردند.

خادمی تصریح کرد: این استان امروز نیز دارای نیروهای مجرب و تحصیل کرده ای است که سکان توسعه و حرکت استان را به دست گرفته اند.