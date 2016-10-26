تبادل تجربیات بین المللی در حوزه ساختمان سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر در افتتاحیه پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران اظهار کرد: در معماری و ساختمان های قدیمی و سنتی ما به جلوگیری از هدررفت و صرفه جویی در مصرف انرژی به خوبی توجه شده بود ولی امروزه از این موضوع غافل شده ایم.

وی تصریح کرد: در دهه های اخیر، تکنولوژی های خارجی را در ساخت و ساز به کار گرفته ایم بدون اینکه به کیفیت، اهمیت چندانی بدهیم.

معتمدی گفت: ارزان بودن انرژی، در بی توجهی به این موضوع در ساخت و سازهای کشور موثر بوده است.

وی به شکل گیری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ادغام دو مدرسه عالی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه در واقع، سابقه ای ۹۰ ساله دارد و در طول این سالها، مهندسی عمران یکی از موضوعات مورد توجه در این مجموعه بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر سابقه ۶۰ ساله فعالیت دانشکده مهندسی عمران به عنوان یکی از پنج دانشکده اولیه این دانشگاه را یادآور شد و گفت: خوشبختانه طی سالهای اخیر، جنبه کاربردی بودن آموزش ها و پژوهش های دانشگاه صنعتی امیرکبیر حفظ شده است.

معتمدی خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قدیمی ترین دانشگاه صنعتی کشور به شمار می آید که بیشترین جمعیت دانشجویی فنی مهندسی را در خود جای داده است و با ۱۶ دانشکده، بیشترین تعداد دانشکده در میان دانشگاه های صنعتی کشور را داراست.

وی یکی از اهداف اصلی برنامه های راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دستیابی به استانداردهای دانشگاه نسل سوم برشمرد و گفت: در همین راستا توجه به تکنولوژی و کاربردی بودن رشته ها و آموزش ها و نقش آفرینی دانشگاه در چرخه اقتصادی کشور در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران به تبادل تجربیات بین المللی و خروجی های کاربردی منجر شود.

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در با حضور مهندس مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مدیران شهری و مجموعه های عمرانی، جمعی از استادان دانشگاه از ایران، آمریکا، کانادا، برزیل، مجارستان، استرالیا و ژاپن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گشایش یافته و تا فردا ادامه خواهد داشت.

این کنفرانس در چهار محور اصلی شامل فناوری ها و مصالح نوین سازگار با محیط زیست و کاهش مصرف آب و انرژی، صنعتی سازی سازه ها، مصالح نوین در مهندسی عمران و تحلیل، طراحی و اجرای سیستم های نوین سازه ای و روش های نوین بهسازی و مقاوم سازی سازه ها تدارک یافته است.