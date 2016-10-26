محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم های لیگ برتری در این فصل از مسابقات لیگ برتر، گفت: امسال شاهد پیشرفت بهتر لیگ بوده ایم و تیم ها نسبت به سال گذشته بازی های قابل قبول تری از خود به نمایش گذاشته اند.

وی تاکید کرد: در این ۹ هفته ای که از لیگ گذشته است، می بینیم که امتیاز تیم ها آنقدر به هم نزدیک است که یک تیم با پیروزی می تواند چندین پله در جدول صعود کند. این نشان می دهد که فوتبال ما عملکرد قابل قبولی پیدا کرده و مطمئنا اگر تعطیلی های پی در پی در لیگ به وجود نمی آمد ما شاهد لیگی جذاب تر بودیم و علاقه مندان بیشتری را در ورزشگاه می دیدیم.

مربی پیشین استقلال در خصوص دیدار فردای تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران گفت: هر دو تیم به دنبال پیروزی هستند و می خواهند در جدول صعود کنند. البته استقلال در هفته های اخیر بازی های خوبی از خود به نمایش گذاشته و توانسته با سه بردی که به دست آورده، خود را تا رده پنجم جدول بالا بکشد. استقلال حتما به دنبال این است تا بتواند در برابر فولاد که در خانه خود بازی می کند و از امتیاز میزبانی سود می برد، یک سه امتیاز شیرین را کسب کند، اما باید بپذیریم فولاد هم نتایج قابل قبولی کسب کرده و بازی خوبی به نمایش گذاشته است. با توجه به اینکه فولاد در این دیدار میزبان است، مطمئنا از امتیازات میزبانی استفاده خواهد کرد تا سه امتیاز را به حساب خود واریز کند.

نوازی در خصوص جدال مهدی رحمتی و وحید طالب لو درون دروازه استقلال و فولاد گفت: هر دو بازیکنان استقلال هستند و وحید طالب لو سال‌ها برای آبی پوشان زحمت کشیده اند. بعد از مصدومیتی که برای وحید پیش آمد او حالا به آمادگی کامل رسیده و هر دو فردا بیشتر از سایر بازیکنان مورد توجه علاقه مندان به فوتبال قرار دارند و فکر می کنند جدال این دو در درون دروازه ها دیدنی باشد.

مربی پیشین استقلال عملکرد تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی را خوب توصیف کرد و گفت: پرسپولیس با توجه به اینکه در نفراتش تغییر خاصی به وجود نیامده و برانکو از آنها آشنایی کامل دارد، توانسته بازی های خوبی ارائه دهد و یکی از شانس های قهرمانی در پایان فصل می باشد.

وی در خصوص تراکتورسازی تبریز نیز افزود: تراکتور یک تیم کامل است و امیر قلعه نویی از بازیکنان خوبی در تیمش استفاده می‌برد و هر کدام از آنها در فوتبال ما برای خودشان وزنه ای هستند. فکر می کنم اگر تعطیلات پی در پی به پایان برسد و تراکتور هر هفته بازی انجام دهد می تواند به آمادگی کامل رسیده و نتایج قابل قبولی کسب کند.

نوازی در خصوص گلایه مربیان از تعطیلات مکرر لیگ گفت: باید بدانیم اولویت اول فوتبال ما تیم ملی است و امیدوارم این تیم بتواند به جام جهانی صعود کرده و افتخار بیشتری نصیب فوتبال ما کند. در هر صورت مربیان لیگ هم حرفهایشان درست است زیرا آنها تحت فشار هستند و بازیکنانشان از این تعطیلات پی در پی و روندی که در فوتبال ما به وجود آمده، خسته می شوند. اینکه سه بازی انجام شود، لیگ یک ماه تعطیل شود و سپس به یک باره تیم ها چهار بازی پشت هم انجام دهند، این برای فوتبال ما مفید نیست و بازیکنان را فرسوده می کند.

مربی پیشین استقلال در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا مطالباتش را از استقلال دریافت کرده است یا خیر، گفت: متاسفانه باشگاه هر بار که پیگیر می شویم امروز و فردا می کند. در آخرین جلسه ای که با مدیرعامل باشگاه داشتم، ایشان قول دادند در چند روز آینده این مشکل حل شود و امیدوارم که این بار سر قولشان بمانند.