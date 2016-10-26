بخش خصوصی باید بیشتر وارد حوزه صادرات صنایع دستی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره براهمیت توسعه صادرات و تشویق صادر کنندگان در این حوزه گفت: امسال در روز ملی صادرات سال ۹۵ دو صادر کننده برتر داشتیم که در این روز از میان ۵۰ صادر کننده برتر توانستند به عنوان صادر کننده برتر صنایع دستی توسط رئیس جمهور مورد تجلیل قرار گیرند، البته یکی از آنها سال گذشته نیز صادر کننده برتر حوزه صنایع دستی بودند با این شرایط ما دو نفر دیگر هم داشتیم که حتی تا ۴ نفر صادر کننده برتر داشته باشیم. در حال حاضر می دانیم که صادرات صنایع دستی در حال رشد مجدد بوده و تثبیت می شود و نشانه آن نیز همین صادرکنندگان برتراست. بنابراین توسعه صادرات با افراد جدید نشان دهنده این امر است که حوزه صنایع دستی به عنوان یکی از پایگاه های ثابت صادرات غیر نفتی شناخته می شود.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم هم افزایی برای توسعه صادرات و افزایش مراکز فروش صنایع دستی در دنیا افزود: در ۶ ماه اول رشد دو رقمی بیش از ۱۰ درصد داشتیم که امیدواریم بتوانیم این رشد را حفظ کنیم تا صادرکنندگانی که در حال حاضر انجمن مستقلی نیز دارند و به عنوان صادر کنندگان برتر شناخته می شوند بتوانند به صادرات صنایع دستی کشور بیش از پیش کمک کنند. به ویژه اینکه خوشبختانه نقاط فروش صنایع دستی ما در دنیا در حال رشد است، اخیرا نیز یک مرکز بزرگ فروش صنایع دستی در کشور هلند افتتاح کردیم، امیدواریم این مراکز فروش و صادرات صنایع دستی را با همکاری بخش خصوصی بیشتر کنیم و به رونق آن بیافزاییم. وضعیت ما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد اما وضعیت فعلی نیز نسبت به سه سال گذشته که در این حوزه آغاز به فعالیت کردیم فاصله بسیار دارد اما نسبت به گذشته بسیار بهتر و امیدوارکننده است.

وی تاکید کرد: معتقدیم اگر از صنایع دستی و صادراتش حمایت بیشتری شود و با رفع برخی مشکلات در این حوزه مانند حمل و نقل، بسته بندی و ترانزیت کالا و مبادلات ارزی می توانیم صادرات خود را به آن وضعیت مطلوب پایان برنامه ششم که یک میلیارد دلار است برسانیم.

نامورمطلق ادامه داد: برنامه های مهمی در حوزه صنایع دستی داریم، اکنون بازارها رصد می شود که با رصد بازارهای جهانی تغییراتی هم در این حوزه صورت می گیرد از آن جمله می توان به جابجایی بازارهای هدف اشاره کرد به ویژه پس از برجام که کشورهایی مانند امریکا و انگلیس بشدت در زمینه واردات صنایع دستی از ایران رشد یافته اند و در حال حاضر جزو کشورهای تک رقمی در این حوزه قرار گرفته اند. با این توصیفات باید گفت صنایع دستی ایران در حال بازگشت به جایگاه پیش از تحریم های ناعادلانه است.

به عراق پس از داعش برای صادرات صنایع دستی می اندیشیم

وی با بیان این مطلب که باید دیدی همه جانبه در زمینه توسعه صادرات داشت و به موقعیت های مختلف توجه نمود گفت: علاوه بر صادرات به کشورهای اروپایی به صادرات در منطقه هم فکر می کنیم. یکی از این کشورها عراق است که به زودی یک جلسه با صادر کننده های صنایع دستی به عراق پس از داعش داشته باشیم البته در حال حاضر نیز به عراق پس از داعش فکر می کنیم تا دوباره بتوانیم صادراتمان به این کشور را به روزهای پیش از داعش بازگردانیم.

وی تصریح کرد: می دانیم کشورهای دیگر نیز برای صادرات به عراق در حال برنامه ریزی هستند ما هم به عنوان یکی از این کشورها با توجه به اشتراکات فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی باید بتوانیم بزرگترین صادرکننده به عراق باشیم. امیدواریم در سال آینده در سهم صادر کنندگان غیر نفتی حضور بیشتری داشته باشیم و از مرز دو صادرکننده برتر بگذریم، این نخستین بار است که دو برگزیده در حوزه صادرات صنایع دستی داشتیم اما بضاعت ما بیش از این است.

بهمن نامور مطلق با تاکید براهمیت حمایت دولت از حوزه صنایع دستی برای رشد و شکوفایی آن گفت: باید یادآوری کنیم که اگر دولت به همان اندازه که از سایر بخش ها حمایت می کند و باوجود تمام این حمایت ها این بخش ها یا به اندازه ما ویا کمتر از ما کار می کنند به همان اندازه از ما نیز حمایت کند، ما به صادرات بیشتری در زمینه صنایع دستی خواهیم رسید.

وی با بیان این مطلب که همه شرایط برای یک جهش بزرگ در حوزه صنایع دستی فراهم است گفت: به شرط اینکه مشوق های صادراتی داده شود، مشکلات صادرات مرتفع شود و صادرکنندگان ما به دنبال بازارهای پایدار در جهان بروند و بازارها را موقت نبینند جهش بزرگی در حوزه صنایع دستی در حال رخ دادن است. امیدواریم درگفتگو های اقتصادی کلان همیشه سهمی برای صنایع دستی دیده شود تا اگر سایر کشورها می خواهند تولیدات خود را به ایران صادر کنند بازار خود را نیز به روی ما باز کنند. امروزه بزرگترین مبادله مبادله بازار است و بزرگترین سرمایه هاامروز خود بازارها هستند، ما باید سرمایه مان را با یک مبادله مثبت برای کشورمان افزایش داده و به این شکل در اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم.