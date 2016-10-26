به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر امروز چهارشنبه در مجمع سالیانه هیات کشتی استان کردستان که با حضور دبیر فدراسیون در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه میزان اعتبارات دولتی به اندازه نیازهای بخش ورزش نیست و به همین دلیل ورزش در کردستان با مشکل مالی مواجه است.

وی با اشاره به حجم بالای مطالبات و انتظارات ورزشکاران در استان کردستان، عنوان کرد: ما در تلاش هستیم که این اندک اعتبارات را به شکل مناسبی در بین هیات های ورزشی در سطح استان توزیع کنیم ولی حجم مطالبات بالاست و میزان اعتبار در اختیار اداره کل ورزش و جوانان کردستان نیز اندک است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: بر اساس قانون تنها یک درصد از هزینه های مورد نیاز هیات های ورزشی از سوی دولت تامین می شود و مدیران و مسئولان هیات ها باید از سایر درآمدهای پیش بینی شده برای تامین هزینه های خود استفاده کنند.

وی نبود حامی بخش خصوصی از ورزش در استان کردستان را یکی از مشکلات اصلی هیات های استا عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه اسپانسر بخش خصوصی برای حمایت در کردستان وجود ندارد و این روند باعث می شود که ما در کردستان با مشکلات بیشتری نسبت به سایر استانهای کشور مواجه باشیم.

جولایی بیان کرد: در کنار مسائل و مشکلات مالی متاسفانه در بخش زیرساخت نیز ما در استان کردستان با مشکل مواجه هستیم و به همین دلیل سرانه فضای ورزشی در کردستان تا رسیدن به میانگین کشور فاصله دارد.

وی به نبود خوابگاه ورزشی در تمامی شهرستانهای استان کردستان اشاره کرد و گفت: در سال جاری اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان در بخش عمرانی به ورزش کردستان اختصاص پیدا کرده است ولی متاسفانه میزان تخصیص این اعتبار مشخص نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تلاش در راستای ارتقاء سطح دانش مربیان و داوران، توجه به پرورش استعداد در تمامی رشته های ورزشی، همکاری و تعامل بین اعضای هیات و استفاده از توان پیشکسوتان را از جمله موارد مهم در راستای موفقیت هیات های ورزشی در استان کردستان عنوان کرد.