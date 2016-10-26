ناتو حق مورد تهاجم قرار دادن دیگران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک: « دنییل گانسر» مورخ،مولف و دانشمند سیاستمدار سوئیسی در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: ناتو در سال ۱۹۴۹ تحت عنوان پیمان بازدارندگی و برای محافظت از کشورهای اتحادیه اروپا در مقابل تهدیدات خارجی تشکیل شد.

وی در ادامه افزود: ولی در حال حاضر گروه مذکور در فعالیتهای جدید خود تغییر ماهیت داده و به صورت غیر قانونی در بسیاری از جنگها شرکت نموده و رفتار خشمگینانه اش در تناقض با منشور اتحادیه اروپا است.

این دانشمند سوئیسی به سئوال خبرنگاربخش آلمانی اسپوتنیک دررابطه با رفتارهای غیر قانونی ناتو اینگونه پاسخ داد: ناتو فقط به منظور دفاع از خود در مقابل حملات احتمالی کشور روسیه به اروپا شکل گرفت. یک گروه بازدارنده حق ندارد به دلخواه خود کسی را مورد حمله قراردهد. و من ناتو را بدلیل آنکه کماکان خود را تحت عنوان یک پیمان بازدارنده معرفی می کند، محکوم می نمایم، هر چند از دیدگاه علمی درست نباشد.

لازم به ذکر است که این دانشمند و مولف سوئیسی در کتاب جدید خود اقدام به تشریح جنگهائی نموده که اعضای ناتو از سال ۱۹۴۵ تا کنون در آنها شرکت داشته اند.