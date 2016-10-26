به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهزاد بهرامی نسب گفت: باتوجه به ضرورت و اهمیت سلامت، پوشش بیمه حوادث برای تمامی دانشجویان در مراکز آموزشی الزامی است.

وی افزود: زمان بیمه حوادث یک سال تحصیلی تعیین شده و دارای قید زمان و مکان نیست.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطر نشان کرد: میزان بیمه حوادث هر دانشجو در سال تحصیلی ۹۶-۹۵، معادل ۳۰ هزار ریال و برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (بهمن ماه سال ۱۳۹۵) مبلغ ۲۰ هزار ریال تعیین شده است.

بهرامی نسب با تاکید بر الزامی بودن بیمه حوادث برای تمامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراکز آموزشی این دانشگاه باید با نظارت واحدهای استانی نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.