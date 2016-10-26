۷۴ کیلوگرم حشیش در کرمانشاه کشف شد/کشف محموله بزرگ لیموی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "قباد خنجری" اظهارداشت: بر اساس اخبار به دست آمده، مشخص شد که یک باند توزیع مواد مخدر به دنبال انتقال یک محموله مواد مخدر از استان های جنوبی به استان های غربی کشور است.

وی افزود: از این رو موضوع در دستور کار ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه قرار گرفت.

خنجری ادامه داد: پس از حدود یک ماه کار اطلاعاتی و فنی مشخص شد که قاچاقچیان بنا دارند این بار را با استفاده از یک دستگاه خودرو تریلر ماک و در پوشش بار برنج وارد استان های غربی کنند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه عنوان کرد: پس از هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی تعداد دو تیم از ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه به موقعیت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان عزیمت و پس از هماهنگی با معاون دادستان استان همدان تعداد چهار تیم از ماموران این استان نیز وارد عمل شدند.

سرهنگ خنجری ادامه داد: تیم های اعزام شده در نهایت ساعت ۱۹ روز سوم آبان ماه در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و به منظور بازرسی دقیق خودرو را به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان منتقل کردند.

وی توضیح داد: در نهایت پس از بازرسی تریلر، از تعداد چهار دریچه تعبیه شده در قسمت گاری خودرو تعداد ۳۸ بسته مواد مخدر از نوع حشیش به وزن ۷۴ کیلوگرم کشف شد.

کشف محموله بزرگ لیمو خشک قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان از کشف محموله بزرگ لیمو خشک قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و دستگیری دو نفر در این زمینه خبر داد.

سردار "منوچهر امان اللهی" اظهارداشت: ماموران ایست و بازرسی پاسگاه بالاطاق شهرستان دالاهو در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری موفق به توقیف یک دستگاه کامیون حامل حدود ۱۲ تن لیمو خشک قاچاق شدند.

وی افزود: قاچاقچیان این محموله را از مرزهای غربی بارگیری کرده بودند و قصد توزیع آن در سطح شهرستان کرمانشاه را داشتند که توسط ماموران دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: دستگیر شدگان در این پرونده دو مرد ۵۷ و ۵۸ ساله هستند که پیش از این سابقه کیفری نداشته اند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان ارزش این محموله سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی پدیده قاچاق را یکی از عوامل موثر در بیکاری جوانان استان کرمانشاه عنوان و تصریح کرد: قاچاق کالا چرخ های تولید ملی را از حرکت باز می دارد و بیکاری را در جامعه گسترش می دهد.

فرمانده انتظامی استان بیکاری را زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی دانست و یادآور شد: به منظور کمک به تولید داخلی و رونق اقتصادی کشور، مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از اولویت های پلیس در دستور کار است.

سردار امان اللهی با بیان اینکه استان کرمانشاه به واسطه مرز طولانی با کشور عراق، یکی از مبادی ورودی کالای قاچاق به کشور محسوب می شود، عنوان کرد: نیروی انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا زمینه فعالیت را برای قاچاقچیان نا امن کند.