به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، محمود حجتی که برای شرکت در ششمین نشست گروه کاری مشترک بخش کشاورزی ایران و ترکیه به آنکارا سفر کرده است، در حاشیه اولین همایش کاری ایران و ترکیه که با مشارکت وزیران کشاورزی ایران و ترکیه و نمایندگان بخش های خصوصی دو کشور به میزبانی اتحادیه اتاق ها و بورس های ترکیه در آنکارا برگزار شد، گفت: هدف از این سفر شرکت در ششمین نشست گروه کاری مشترک بخش کشاورزی دو کشور بود که همزمان همایش مشترک فعالان اقتصادی برگزار شد که مفید و سازنده بود.

او با اشاره به اینکه ترکیه به منزله دروازه اروپا برای ایران است، گفت: بخشی از محصولات کشاورزی ما از طریق ترکیه به سایر کشورها صادر می شود و بخشی هم در خود ترکیه مصرف می شود و از طرفی هم بخشی از محصولات مورد نیاز ما از طریق ترکیه وارد کشور ما می شود و همکاری جدی در این زمینه وجود دارد که می خواهیم توسعه پیدا کند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بخش گیاهان دارویی که یکی از مسائل جدی مورد بحث ما است و با توجه به اقبال جهانی که وجود دارد، به خصوص با اروپا، آلمان و فرانسه در این زمینه پیشتاز هستند و با توجه به نقشی که ترکیه می تواند به عنوان یک پل رابط ایفای نقش کند، می خواهیم زمینه های همکاری در این راستا را بررسی و ساماندهی کنیم.

حجتی گفت: امروزه بخش عمده ای از کشمش، پسته ما از طریق ترکیه به سایر بازارها صادر می شود. در نشست های دو به دو که در قالب این همایش برگزار می شود، به تفصیل بررسی و گفت و گو می شود.

وی افزود جلسه کاری فنی دستور کار فشرده ای را در ارتباط با همکاری در زمینه تولید بذر، مسائل مربوط به آموزش کشاورزی، همکاری های تحقیقاتی، مسائل مربوط به مکانیزاسیون کشاورزی، بحث تبادل تجربیات در سیستم های نوین آبیاری، همکاری های دیرباز در ارتباط با آبزی پروری و شیلات، دارد. در ارتباط با موافقتنامه همکاری ها در زمینه قرنطینه دام، در ارتباط با مبادله واکسن همکاری داریم، حتی برخی از تولید کنندگان داروها و واکسن های دامپزشکی از ایران به ترکیه آمده اند که در ارتباط با صدور این محصولات گفت و گوهایی را با مخاطبان خود داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر این باور است با توجه به ارتباطی که با بازارهای جهانی دارد، دو کشور به عنوان دوست و برادر و دو کشوری که روابط دیرینه خوبی باهم داشتیم و داریم می توانند در بخش کشاورزی هم به صورت مکمل همکاری داشته باشند.

او در پاسخ به اینکه در هدف ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین دو کشور چه سهمی برای کشاورزی تعیین شده و در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: در ارتباط با مبادله محصولات کشاورزی ما خیلی بیش از آنکه عمل می کنیم، ظرفیت های همکاری زیادی را داریم. با توجه به وضعیتی که ترکیه در ارتباط با بازارهای جهانی دارد، الان بخشی از نیازهایی را که ما داریم، ترکیه از سایر کشورها آورده به کشور ما صادر می کند.

او با تاکید بر اینکه ایران عمدتا محصولات خود را به صورت خام به ترکیه می فرستد، گفت: با توجه به زمینه های همکاری که در سرمایه گذاری وجود دارد، فکر می کنیم خیلی از این محصولات را متناسب با تقاضای جهانی می توانیم به صورت سرمایه گذاری مشترک فرآوری، بسته بندی، برند سازی کرده و به طور مشترک به بازارهای جهانی عرضه کنیم.