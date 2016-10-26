نفوذ علمی برای کاهش روحیه انقلابی گری در حوزه علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی در نشست مسئولین سازمان های بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سراسر کشور در تهران اظهار داشت: داشتن بصیرت و تحلیل دقیق و روشن از وضعیت جهان، منطقه و داخل کشور از اولویت های کاری ما باید باشد تا بتوانیم مأموریت های خودمان را بر اساس آن تعیین کنیم.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور تصریح کرد: با اشراف بر منطقه و مختصات انقلاب اسلامی و مسیر پیش روی آن می توانیم وظیفه اصلی خود را تشخیص داده و نقش خود را ایفا کنیم.

قدیانی تحولات منطقه را سرنوست ساز دانست و بیان کرد: با تحلیل اتفاقات سوریه، لبنان، بحرین، یمن و حتی کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی، عمق راهبردی انقلاب اسلامی آشکار می شود.

وی مولفه های مهم در شکل گیری این اتفاقات را گفتمان و ادبیات انقلاب اسلامی، درایت و رهبری این گفتمان و همچنین روحیه ایثار و شهادت عنوان کرد.

این مقام مسئول بحث علم و فناوری را از مولفه این جریان قلمداد کرد و گفت: این اتفاقات رقم نخواهد خورد مگر این که دانش، علم و یا دست برتری در حوزه های اقدام خود داشته باشیم.

قدیانی پیشرفت علم و فناوری را باعث افزایش اثر گذاری انقلاب اسلامی عنوان کرد افزود: حضور مقتدر ما در منطقه به واسطه دانش و دست برتری است که با پشتوانه گفتمان ایثار و شهادت به ثمر رسیده است.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور علت عقب نشینی سیاسی دشمنان در منطقه را تحقق مولفه های انقلاب قلمداد و تصریح کرد: در تحولات منطقه انقلاب اسلامی دست برتر را دارد و باید مواظب باشیم آدرس غلط به ما ندهند.

قدیانی با بیان این که موضوعات علمی و دانشی از مهمترین بحث هایی است که در انقلاب اسلامی باید دنبال شود، افزود: اکثر افراد در زمینه جریان شناسی سیاسی کشور به اندازه کافی اطلاعات دارند ولی یک غفلت جدی در زمینه جریان شناسی علمی صورت گرفته و شناخت جریان های علمی در کشور یک بحث جدی است.

وی با اشاره به احساس خطر دشمن در حوزه علمی دو اقدام اساسی در این زمینه را تشریح کرد و گفت: دشمنان با این استدلال که علم مسیر منطق داشته و انقلابی و غیر انقلابی ندارد به دنبال کاهش روحیه انقلاب گری در مجموعه افراد و عناصر علمی هستند.

قدیانی همچنین دومین هدف دشمن را القا اندیشه ناکارآمدی و تفکر نمی توانیم، دانست و تصریح کرد: باید مراقبت کنیم که این یأس و نا امیدی در نخبگان اتفاق نیفتد.

وی با بیان این که نفوذ در حوزه علمی در حال شکل گیری است، ابراز داشت: افراد مختلفی به اسم سمینارهای علمی و برنامه های کار آفرینی وارد کشور می شوند اما ماموریت اصلی آنها نفوذ علمی و جلوگیری از شکل گرفتن روحیه انقلابی گری در حوزه علم و فناوری است.

قدیانی در ادامه شاخص های مهم روحیه انقلابی گری مد نظر رهبر انقلاب را بیان و افزود: پایبندی به مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی، هدف گیری آرمان های انقلاب و داشتن همت بلند برای رسیدن به آن ها از مهمترین شاخص هایی هستند که رهبر انقلاب به آن پرداختند.

وی گفت: پایبندی به استقلال کشور، حساسیت در برابر دشمن و عدم تبعیت از آن و تقوای دینی و سیاسی از دیگر شاخص هایی هستند که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند.