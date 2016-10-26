خللی در روند فعالیت منطقه نفتی آذر طی اربعین ایجاد نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز چهارشنبه در دیدار مدیرعامل منطقه سروک آذر اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته امکان تردد کامیون های حامل بار از مسیر کرمانشاه به مهران در ایام اربعین وجود ندارد که اتخاذ این تصمیم به منظور سهولت در تردد کاروان های زائران اربعین و جلوگیری از بروز هرگونه سانحه احتمالی انجام گرفته است.

وی افزود: با توجه به تجربه دو سال گذشته از چند روز قبل از اربعین و حداقل سه روز پس از پایان مراسم مسیرهای منتهی به مهران با حجم بالای ترافیک روبرو می شوند که تلاش همه مسئولان این است که زائران در کمترین زمان ممکن به مقصدهای خود انتقال یابند.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: با توجه به این محدودیت برای تردد کامیون ها برای جلوگیری از توقف روند اجرایی برداشت از میدان آذر به دلیل اهمیت آن در توسعه استان هماهنگی با نیروی انتظامی صورت گرفته تا کامیون های حامل تجهیزات این شرکت بتوانند از مسیر اندیمشک به دهلران و از دهلران به مهران تردد داشته باشند.

مدیرعامل شرکت سروک آذر نیز در این دیدار گفت: با هماهنگی های صورت گرفته در ایام اربعین نیز روند کار در این شرکت تعطیل نخواهد شد.

مجید حبیبی ادامه داد: برداشت روزانه ۱۵ هزار بشکه تا پایان امسال و ۳۰ هزار بشکه تا خرداد سال ۹۶ در این میدان صورت خواهد گرفت که امیدواریم با همکاری تمامی ارگان ها خللی در تولید نداشته باشیم.