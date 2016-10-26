به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی صنایع منتخب و برتر غذایی، آشامیدنی و بهداشتی استان اصفهان غذای سالم را یکی از ارکان اصلی سلامت عنوان کرد.

وی شعار سال جاری روز جهانی غذا را « آب و هوا در حال تغییر است، کشاورزی و غذا باید تغییر کند» اعلام کرد و ابراز داشت: این شعار در واقع اساس برنامه‌ریزی تمام کشورهای جهان برای تامین غذای سالم برای مردم است.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی کشور تحقق شعار روز جهانی غذا نیازمند برنامه‌ریزی‌های اساسی است، ابراز داشت: از این رو استفاده از فناوری‌های نوین در این زمینه امری اساسی است چرا که دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی و منسوخ شده گذشته به این مهم دست یافت.

وی مناسب‌سازی نوع و روش تولید محصولات کشاورزی در کشور و به ویژه اصفهان را با میزان آب موجود ضروری عنوان کرد و افزود: برای تحقق این امر نیازمند استفاده از زیرساخت‌های دانش بنیان هستیم در غیر این صورت موفق نخواهیم بود.

سالانه ۳۵ میلیون تن ضایعات غذایی در کشور تولید می‌شود

صادقیان در ادامه با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف و در واقع درست مصرف کردن مواد غذایی در کشور نیازمند فرهنگسازی جدی است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که بر اساس آمار سازمان جهانی غذا، سالانه ۳۵ میلیون تن ضایعات مواد غذایی که معادل ۶۰ درصد پول نفت کشور می‌شود در کشور ایران تولید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه امنیت، ایمنی و سلامت و علم تغذیه سه رکن اصلی صنایع غذایی هستند، ابراز داشت: از این رو باید اصول این سه رکن به عموم مردم ایران آموزش داده شود تا کمتر شاهد افزایش دورریز مواد غذایی باشیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر در امنیت غذایی در کشور و به ویژه در استان اصفهان معضلی وجود ندارد، تصریح کرد: از این رو ضروری است که به سمت بهره وری صنایع غذایی حرکت کنیم.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش ایمنی و سلامت غذایی وجود متولیان متعدد، صاحبان صنایع غذایی را دچار مشکل کرده است، اضافه کرد: در این زمینه نیازمند شکل‌گیری سازمانی مشخص برای تعیین و تکلیف کردن این موضوع هستیم.

صادقیان در ادامه تغذیه ناسالم را از دلیل بروز بیماری‌های غیرواگیردار عنوان کرد و گفت: از این رو با شناسنامه دار کردن مواد غذایی می‌توان در راستای تامین سلامت غذایی و در نهایت افزایش کارآمدی افراد در جامعه کمک کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان تنها مواد غذایی شناسنامه دار در سازمان میادین و میوه و تره بار شهر اصفهان توزیع می‌شود.