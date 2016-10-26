اقتصاد مقاومتی الگویی بومی و علمی برگرفته از فرهنگ انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهبودی ظهر چهارشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد ما مقاوم بود لزومی برای تاکید اقتصاد مقاومتی نداشتیم اظهار داشت: اگر اقتصاد ما مقاوم بود برای ضرورت ان نیازی احساس نمی شد و همین امر موجب می شود تا در چرخه اقتصاد نارسایی های به وجود بیاید

وی به برخی از نشانه های ضعف اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید پایین، رکود تورمی، کسری‌های بزرگ در بودجه و سهم اندک مالیات در بودجه دولت نشانه‌های ضعف اقتصادی کشور هستند و بخش خصوصی فراگیر که در عرصه‌های جهانی حضور یابد، فعال نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه خاطر نشان کرد: آذربایجان شرقی رتبه نخست ذخایر معدنی و رتبه چهار استخراج این ذخایر است به طوری که ۱۸ درصد ذخایر کشور در استان مستقر هستند و باید با استفاده از همین ظرفیت ها اقتصاد استان را مقاوم کنیم.

وی ادامه داد: مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع الگویی بومی و علمی برگرفته از فرهنگ انقلابی و اسلامی، متناسب با وضعیت امروز و فردا و قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون بوده و عملا اقتصاد کشور را برای مواجهه با حالت های گوناگون آماده می سازد و شکنندگی اقتصاد را در شرایط مختلف برطرف می کند.

بهبودی ایستادگی در برابر فشار ها، تهدیدات، محدودیت و کمبود ها را تفاوت اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی دانست و گفت: مقاومت اقتصادی استفاده هدفمند و بهینه از ظرفیت ها و استعداد هاست و نه یک اقتصاد ریاضتی، بسته و جنگی و زمانی یک اقتصاد مقاوم و پایدار است که برونگر، درون زا، عدالت خواه، بر پایه علم و دانش، بهره ور محور، شفافت و همراه با مشارکت مردم باشد.

وی با اشاره به مفهوم تعریف شده اقتصاد درون زا خاطر نشان کرد: این اقتصاد اقتصادی است که رشد روز افزون داشته و در آن کسب و کار بالنده و پررونق باشد، اتلاف مانبع آن کمینه و نیروی انسانی کارآمد و دارای تولید انسانی مطلوب است و از منابع بالقوه و بالفعل کشور برای تولید اقتصادی بیشترین بهره را ببرد.

بهبودی ثبات شفافیت و انسجام سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی، تقویت رقابت‌مندی اقتصاد ملی و کنترل عوامل اصلی ثبات اقتصادی در داخل کشور، شفافیت گردش اطلاعات مالی وئ اقتصادی، حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها بویژه در اطلاعات عمومی و اقتصادی، لغو و مدیریت انحصارات را از مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در پایان درآمد به کاهش سرانه استان از سال ۷۹ تا ۹۲ نیز اشاره کرد و گفت: این میزان از میانگین رشد اقتصادی کشور نیز پایین است و اگر مهاجرت اتفاق نمی‌افتاد وضعیت درآمد سرانه بازهم بدتر بود.