حشدالشعبی محور مهم و استراتژیک در عملیات موصل خواهد گشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد: طی روزهای آینده شاهد گشوده شدن محور مهم که محور نیروهای جان برکف حشدالشعبی است، خواهیم بود.

وی افزود: این محور نقش به سزایی در حمایت از نیروهای مسلح عراق و نیز عملیات آزاد سازی موصل ایفا خواهد کرد.

رسول تاکید کرد: ما داده های اطلاعاتی داریم و پروازهای شناسایی ادامه دارد و هر گونه تلاش تروریستهای داعش برای فرار از سوی نیروی هوایی با شکست روبرو خواهد شد.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق بیان کرد: سرنوشت تروریستهایی که می گریزند مشابه سرنوشت آنهایی است که قبلا در جریان عملیات آزاد سازی فلوجه به سوی صحرا فرار کردند و به شکل جمعی و به طور کامل از سوی نیروی هوایی عراق نابود شدند.

شایان ذکر است که رسانه های عراق روز گذشته اعلام کردند که هادی العامری فرمانده سپاه بدر عراق در راس هزاران رزمنده حشد الشعبی وارد محورهای غربی و جنوبی عملیات آزاد سازی نینوا شده است.