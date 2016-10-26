شروط قوه قضاییه برای انجام مذاکرات حقوق بشری با اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی در پنجمین نشست مشترک پلیس بین الملل با قضات و کارشناسان بین الملل با اشاره به اینکه تغییری در رویکرد یک جانبه گرانه و خودمحورانه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر رخ نداده است، گفت: مادامی که اروپا از موضع برتر، یک جانبه گرایانه، منافقانه و تحمیل گرانه قصد مذاکره حقوق بشری با کشورمان را داشته باشد وارد این مذاکرات نخواهیم شد.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه اخیرا پارلمان اروپا که بسان بلندگویی برای کشورهای این قاره و غرب صهیونی عمل می کند، چارچوب و راهبردی را برای همکاری با ایران تصویب کرده است گفت: متاسفانه از همان پاراگراف اول این طرح مشخص است که غربی ها دچار یک خوانش غلط نسبت به جمهوری اسلامی ایران شده اند که متاسفانه این خوانش غلط، ریشه در مذاکرات هسته ای دارد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه غربی ها برجام را ماحصل زانو زدن ایران در برابر تحریم ها تفسیر کرده و حال قصد دارند آن را به حوزه حقوق بشری و حوزه دفاعی ملت ایران تعمیم بدهند، گفت: آنها می گویند خوب ما کمی دیگر فشار بیاوریم آنها در مسائل دفاعی، در مسائل منطقه، حزب الله و از همه مهمتر در مسائل داخلی کوتاه خواهند آمد و نظام اسلامی را رها خواهند کرد. اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند در مذاکرات هسته ای فقط مذاکره هسته ای باشد، به خاطر همین بود که جلوی این خوانش غلط را بگیرند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: آنها با همین خوانش غلط وارد مباحث حقوق بشری شده و در این راهبرد خود مواضعی مطرح کرده اند که کاملا خودمحورانه، منافقانه و تحمیلی است و انگار که دستور می دهند که اگر ایران اینگونه نکند ما فلان و بهمان می کنیم.

لاریجانی تاکید کرد: بنده به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر که یک نهاد فراقوه ای است و همه موضوعات مرتبط با حقوق بشر باید در این ستاد به تصویب برسد و از همه قوا در آن حضور دارند، عرض می کنم جمهوری اسلامی ایران در هیچ مذاکره حقوق بشری با اروپا بر مبنایی که اتحادیه اروپا مطرح کرده وارد نخواهد شد. ما در مذاکره ای که چارچوب آن خودمحورانه، تحمیلی و منافقانه باشد اصلا وارد نمی شویم.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: از آنجا که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است که این مذاکرات با هدایت ستاد حقوق بشر انجام شود، بنده به شما عرض می کنم که این مذاکرات تنها زمانی انجام می شود که دارای شروطی باشد و ما قبل از اینکه در مذاکرات حقوق بشری با اروپا وارد شویم چارچوب مذاکرات را مشخص خواهیم کرد.

لاریجانی در بیان شروط لازم برای ورود به مذاکرات حقوق بشری با اروپا گفت: نخست اینکه هرگونه یکجانبه گرایی و خودمحوری باید موقوف باشد. ما با تفکر خودمان برداشت خودمان از حقوق بشر و با عملکرد خودمان در مقابل آنها می ایستیم. اصلا اینگونه نیست که غربی ها مدعی حقوق بشر باشند و حرف حرف آنها باشد با این موضع بخواهند در مذاکرات شرکت کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اصل دوم این است که آنها باید تفاوت های فکری را به رسمیت بشناسند. باید به نظام ما احترام بگذارند. ما نظام سکولار غرب را قبول نداریم و آن را نظام بیراهه می شناسیم و اجازه نمی دهیم آنها فقط قرائت خود را درست بدانند و بخواهند حرفشان را تحمیل کنند. آنها باید دست از تحمیل نظام سکولار لیبرال خود به ما بردارند و تفاوت فرهنگی و نظام دموکراسی اسلامی ما برپایه عقلانیت اسلامی را به رسمیت بشناسند.

لاریجانی افزود: سوم اینکه باید دست از رفتار منافقانه خود بردارند. اروپایی ها نمی توانند از یک سو کشور ما را که بزرگترین دموکراسی منطقه است، به نقض حقوق بشر متهم کنند، اما از سوی دیگر کشورهای متحد و دوست خود مثل عربستان و بحرین را که کوچکترین بهره ای از دموکراسی نبرده اند،حمایت کنند و بر جنایات آنها سرپوش گذراند. اروپایی ها نمی توانند از یک سو دم از مبارزه با تروریسم بزنند و از طرف دیگر بدترین ترویست های جهان را که دستشان به خون ۱۸ هزار ایرانی آلوده است، در پایختت های خود پناه دهند.

نمی شود که هرجا پول نفت عربستان باشد حقوق بشر نباشد

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: آنها در بحرین حاضر نیستند حرف مردم مظلوم این کشور را که می گویند هر نفر یک رأی را قبول ندارند. چگونه مقامات اروپایی به خودشان اجازه می دهند با این همه نقض گسترده دموکراسی و حقوق بشر به این کشورها سفر کرده و با مقامات آنها دست بدهند و چشم براین همه نقض گسترده حقوق بشر ببندند. پس این رفتار منافقانه را باید تغییر بدهند. البته ما می دانیم که موضوع پول در میان است. ولی این نمی شود که هرجا پول نفت عربستان هست حقوق بشر نباشد و هرجا از پول خبری نبود موضوع حقوق بشر مطرح شود.

لاریجانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر حضور ایران در مذاکرات جامع حقوق بشری در آینده نزدیک در بروکسل گفت: قوه قضائیه هنوز هیچ تصمیمی برای شرکت در این مذاکرات نگرفته است و اینکه گفته شده است در آنجا نماینده ای از قوه قضائیه حضور دارد درست نیست. ما پیش از ورود به هرگونه مذاکره ای چارچوب خودمان را بر اساس شرایطی که عرض کردم آماده می کنیم و بعد تصمیم می گیریم.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: البته حقوق بشر میدان جمهوری اسلامی ایران است. ما باید در دنیا پرچمدار حقوق بشر باشیم. ما هستیم که حقوق بشر را هبه الهی می دانیم و معتقدیم که خداوند است که کرامت را به انسان عطا کرده و صدقه سر هیچ کس نیست، نه غربی ها و نه سازمان ملل. حقوق بشر اصلا میدان مانور جمهوری اسلامی است و همین موضوع هم غرب را نگران می کند.

لاریحانی با بیان اینکه مشکل غرب با ایران ترس از تبدیل شدن نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل حکومتی در میان سایر کشورهای اسلامی است، گفت:«انها از اینکه این مدل دموکراسی با محوریت عقلانیت اسلامی در ایران جواب داده و باعث رشد و پیشرفت ایران در جهان شده است هراسان شده اند و نگران این هستند که این برای سایر کشورهای جهان یک مدل شودو لذا با بهانه های مختلف ان را مورد هجمه قرار داده اند.