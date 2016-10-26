صادرات آبزیان استان بوشهر ۵۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در بازدید از کارخانه عملآوری آبزیان اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در عرصه تولید آبزیان است و بخش عمده میگوی پرورشی کشور در این استان تولید میشود.
وی با اشاره به مشکلات تولید و صادرات آبزیان در استان بوشهر خاطرنشان کرد: حمایت مناسبی از تولید آبزیان در استان صورت میگیرد و شاهد افزایش صادرات آبزیان استان خواهیم بود.
استاندار بوشهر از حمایت مطلوب و به موقع و قاطع از بخش خصوصی فعال در عرصه آبزیپروری استان خبر داد و اضافه کرد: به منظور حمایت از صنایع و سرمایهگذاران بخش خصوصی عزمی جدی در همه مدیران استان ایجاد شده است.
وی خواستار عملآوری و صادرات ماهیهای استان شد و افزود: رفع مشکل تامین سوخت صیادی یکی از موضوعات مهم در بخش صید و صیادی و آبزیپروری استان بوشهر است که با جدیت دنبال میشود.
سالاری با اشاره به عملکرد مطلوب واحدهای تولیدی استان در زمینه تولید، عملآوری و صادرات آبزیان، ادامه داد: صادرات آبزیان کشور شش درصد از نظر ارزش و ۲۵ درصد از نظر وزن افزایش یافته است.
استاندار بوشهر همچنین از افزایش ۵۱ درصدی وزن صادرات آبزیان استان بوشهر در شش ماهه اول امسال، گفت: این صادرات از نظر ارزش نیز ۹ درصد افزایش داشته است.
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