۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

فرمانده انتظامی خارگ:

۱۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در خارگ کشف شد

بوشهر - فرمانده نیروی انتظامی جزیره خارگ گفت: ۱۰۰ هزار نخ سیگار خارجی در خارگ کشف شد.

سرهنگ ایوب مبارکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شریف خارگ بهترین پل ارتباطی بین پلیس و جامعه هستند و در این جزیره مقاوم شاهد همدلی و همزبانی پلیس و مردم هستیم.  

وی اضافه کرد: با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات نیروی انتظامی بخش ویژه خارگ، حدود ۱۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی کشف و پرونده برای طی مراحل اداری به مراجع دی صلاح در جزیره خارگ ارجاع شد.

مبارکی تصریح کرد: نیروی انتظامی به‌عنوان ضامن امنیت و آرامش در جامعه در تمامی ساعات شبانه روز آمادگی پاسخگویی است و پل ارتباط این نهاد با اهالی شریف خارگ شماره تلفن ١١٠ است.

