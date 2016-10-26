غیراستاندارد بودن آسانسور دلیل مرگ کودک ۳ ساله روانسری

کیومرث عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر فوق اظهار داشت: ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز چهارشنبه دختربچه ۳ ساله اهل شهرستان روانسر به نام آوا علیزاده در یکی از مجتمع‌های مسکونی مهر، متاسفانه در آسانسور دچار سانحه شد و در دم جان باخت.

وی در تشریح جزئیات این حادثه افزود: این دختربچه گیر لابه لای دیوار مجتمع و کابین آسانسور گیر کرده بود و آسانسور هم فعال شده بود و دختربچه را با خود به پایین کشانده و متاسفانه له شده و در دم فوت کرد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان روانسر بیان کرد: به محض اطلاع به محل حادثه رسیدیم و متاسفانه شدت جراحات وارده به کودک خیلی زیاد بود و بلافاصله فوت شد.

عظیمی با بیان اینکه ظاهرا خرابی آسانسور علت این حادثه شده، گفت: این کودک قصد داشت با مادرش از آسانسور خارج شوند آسانسور وسط مجتمع گیر کرده و به گفته همسایه‌ها مادر قبل از کودک از آسانسور بیرون آمده بود و می‌خواست بچه را با خود بیرون بیاورد که ناگهان آسانسور فعال شده و دختربچه به پایین سقوط می‌کند.

وی غیراستاندارد بودن آسانسور را از دلایل اصلی وقوع این حادثه دانست و افزود: کابین آسانسور با دیوار مقداری فاصله داشته و البته این حادثه در حال بررسی است اما شواهد نشان می‌دهد که اسانسور غیراستاندارد بوده است.