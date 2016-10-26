به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین علامه بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نشست انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی شمال شرق کشور که در محل سالن همایش‌های کوثر دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد، اظهارکرد: متولی فعالیت‌های دینی در دانشگاه‌ها بر اساس اساسنامه نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها است که کانون‌های متنوع فرهنگی و مذهبی کمک کار این نهاد تاثیر گذار هستند.

وی افزود: علاوه بر آن تشکل فراجناحی و انقلابی بسیج دانشجویی برای فعالیت‌های انقلابی و استکبار ستیزی کمک بسیار مناسبی را به دانشگاه‌های علوم پزشکی کرده است.

مدیرکل فرهنگی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با بیان اینکه ایجاد کانون فرهنگی و هنری یکی از حوزه‌های کاری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در حوزه فرهنگ است، تصریح کرد: کانون‌های تئاتر، شعر و ادب، طنز، موسیقی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، خیریه و هلال احمر و تشکل‌های اسلامی و انجمن‌های علمی بسترهای ایجاد شده توسط وزارت بهداشت و درمان برای دانشجویان است تا آنان در کنار وظیفه اصلی علم آموزی از برنامه‌های فوق برنامه نیز استفاده لازم و کافی را ببرند.

وی اضافه کرد: کانون فرهنگی و هنری بستری است که با ایجاد شور و نشاط زمینه بروز استعدادها و خلاقیت‌های هنری دانشجویان را برآورده کرده است.

علامه درخصوص اهمیت انجمن‌های علمی دانشجویی گفت: علم انگیزی و گسترش توانمندی دانشجویان موجب نگاه دیگر به جهان می‌شود و این توانمندسازی با بستر انجمن‌های علمی فراهم می‌شود که در این راستا طی یک ونیم سال گذشته بیش از ۴۰۰ انجمن علمی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در نهادهای دانشجویی، دانشجویان باید مدارا، تعامل و کار گروهی و ظرفیت‌های درونی خود را ارتقا دهند، افزود: مهمترین کارکرد نهادهای دانشجویی توانمند سازی فردی دانشجویان و افزایش شایستگی‌های فردی در دو بعد عمومی و تخصصی است زیرا دنیا در عصر ارتباطات و افزایش انواع ارتباطات و رشد تولید علم بوده و آینده شغلی غریبی برای فارغ التحصیلان وجود دارد به گونه‌ای که شاید بسیاری از شغل‌های کنونی در آینده حذف شود لذا اگر دانشجویان شایستگی‌ها و توانمندی‌هایی متناسب با زمانه خودشان را فراگیرند در آینده موفق‌تر هستند.

مدیرکل فرهنگی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ادامه داد: در همین راستا در انجمن‌های علمی به دنبال مقاله، طرح و پژوهش نیستیم بلکه به دنبال فرهنگ سازی برای پژوهش و انواع مهارت‌هایی که یک دانشجو علوم پزشکی باید در حوزه پژوهش و علم داشته باشد که همان توانمندسازی فردی است، هستیم.

وی به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور اشاره و تصریح کرد: حوزه درمان حوزه بسیار پرهزینه‌ای است لذا انجمن‌های علمی می‌توانند داده‌های خام نظام پزشکی و سلامت را تهیه و با کمک کانون‌های هنری این داده را به محصولاتی هنری که در فرهنگ سازی سلامت موثر است، تبدیل کنند تا این پیام خام بهداشتی فرآوری شده به یک محصول رسانه‌ای تبدیل و به منظور فرهنگ سازی در اختیار مردم قرار گیرد.