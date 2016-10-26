  1. استانها
  2. زنجان
۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

فرماندار سلطانیه:

۶۰درصد از واحدهای مسکونی روستایی در سلطانیه مقاوم سازی شده اند

۶۰درصد از واحدهای مسکونی روستایی در سلطانیه مقاوم سازی شده اند

زنجان-فرماندار سلطانیه گفت: ۶۰درصد از واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان سلطانیه مقاوم سازی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از فرمانداری سلطانیه، پرویز خالقی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی، اظهار داشت: ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی روستایی در سطح شهرستان سلطانیه مقاوم سازی شده اند.

وی ادامه داد: در ۴۵ روستای شهرستان، تعداد پنج هزار و  ۶۴۰ واحد مسکونی مقاوم سازی شده که مقاوم سازی تعداد دو هزار و  ۲۶۲ واحد نیز جزو برنامه های پیش رو بشمار می رود و این رقم ۴۰ درصد از کل واحدهای مسکونی روستایی را تشکیل می دهد.

طی هفته های گذشته چهار زمین لرزه خفیف در منطقه سلطانیه به وقوع پیوست.

کد مطلب 3807060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها