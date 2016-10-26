به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه، آیت الله اعرافی در دیدار معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: حضور طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی از صد ملیت، در زمینه معرفی و رونق بخشیدن به بازار صنایع دستی ایران در گستره جهانی، فرصتی ارزشمند است که می توان از آن به خوبی بهره برد.

وی هویت سازی، گام برداشتن در زمینه اقتصاد مقاومتی و فعال شدن چرخه اقتصاد، رشد جایگاه بین المللی کشور و ارتقای سلامت روحی و روانی و ایجاد نشاط اجتماعی را از ثمرات پرداختن به حوزه هنر و صنایع دستی عنوان کرد.

مدیر حوزه های علمیه تاکید کرد: بخشی از اندیشه دینی ما با صنایع دستی گره خورده است و برای نمونه «زیلو» یک نماد عبادی به شمار می آید و این دید علاوه بر سایر نگاه ها، مسئولیت حوزه علمیه را در این مقوله بیشتر می کند.

اعرافی با اشاره به عنایت ویژه مقام معظم رهبری در استفاده از صنایع دستی، اظهار داشت: حوزه علمیه آمادگی دارد از تمامی امکانات خود در داخل و خارج از کشور برای معرفی صنایع دستی و آشنا نمودن مردم با اهمیت این مقوله، استفاده کند.

وی تدوین سند کلان صنایع دستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را گامی اساسی برای تحول و رونق روز افزون این صنعت در کشور دانست و از آمادگی خود برای همکاری در این زمینه خبر داد.