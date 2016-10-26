نگرش ها در زمینه اشتغال تغییر یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی در هشتمین همایش ملی جمعیت‌شناسی با بیان اینکه نگرش‌ها در زمینه کسب و کار باید تغییر یابد، اظهارداشت: این دیدگاه موجب شده تا در جامعه شاهد رشد آمار بیکاری و افزایش جویندگان کار باشیم.

وی جمعیت و اشتغال را پایه برنامه ریزی‌ها در کشور دانست و بیان کرد: بسیاری از افراد مشاغل موجود که نیاز به نیرو کار در آنها هست را دور از شان خود می دانندکه این نگرش باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه باید دیدگاه افراد را نسبت به مشاغل و ارزش‌های آن شغل تغییر دهیم، ادامه داد: امروز با انباشت نیروها تحصیلکرده و جویای کار مواجه هستیم.

استاندار یزد با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات و ابزارهای نوین موجب بیکاری در بخشی از مشاغل شود، عنوان کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا نیروی بیکار در محلی دیگر به کارگیری شود.

وی به افزایش نرخ مشارکت زنان در اشتغال اشاره کرد و افزود: البته سیاست دولت در این زمینه تغییر کرد و در این راستا از مشاغل خرد و خانگی حمایت ویژه می‌شود.

وی با بیان اینکه باید نوع کار متناسب با جنسیت و تحصیل زنان را شناسایی و برای آن برنامه ریزی کرد، ادامه داد: سیاست‌های نادرست اقتصادی و عدم ثبات از دلایل افزایش آمارهای بیکاری است.

میرمحمدی بر جذب سرمایه گذار و تسهیل امور برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: تصمیم‌های خلق‌الساعه و روش‌های غیرکارشناسی موجب خروج سرمایه گذار از چرخه فعالیت می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نیازمند ما نیازمند توسعه بازارهای داخلی و خارجی هستیم، عنوان کرد: برای تحقق این امر باید مبادلات با کشورهای مختلف را توسعه دهیم.

وی با اشاره به اینکه برخی سیاست های نادرست گذشته موجب محدود کردن بازارهای مختلف شده است، عنوان کرد: بخشی از مشکلات فعلی کشور نیز به دلیل همین سیاست های نادرست اجرا شده در گذشته است.

استاندار یزد تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در یزد، تسهیل در روند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، جلوگیری از واردات کالاهای مازاد و غیرضروری و همچنین مبارزه جدی با قاچاق کالا را از جمله اقدامات انجام شده در راستای توسعه استان ذکر کرد.