به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد سنجری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح تاکنون در بین مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: تا یک ماه اینده کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان( کاراکارت) در بین تمام کارمندان استان توزیع می‌شود.

سنجری بیان کرد: فراهم کردن زمینه تامین کالا مود نیاز برای کارمندان دولتی و نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه تاکنون در سطح کشور ۴۰۴ هزار نفر تسهیلات این کارت را استفاده کرده‌اند، گفت: در اجرای این طرح در خراسان جنوبی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها هستیم.

مدیر کل کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: کارمندان و شاغلان می‌توانند چهار برابر حقوق خالص سال گذشته، تسهیلات با کارمزد ۱۲ درصد دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران متولی اجرای این طرح است، اظهار کرد: کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان صرفا خرید کالا نیست بلکه خرید خدمات هم هست.

سنجری ادامه داد: هر فروشگاه و واحد تولیدی خراسان جنوبی که دارای عرضه کالا به این کارت هستند، می‌توانند اعلام آمادگی کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰ فروشگاه برای ارائه کالای خود اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: کالاهای تولیدی باید قابلیت ارائه به عموم مردم را داشته باشد.