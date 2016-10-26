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۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی:

واژگونی سواری پژو در فردوس یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت

واژگونی سواری پژو در فردوس یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در شهرستان فردوس یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت: امروز با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف در کیلومتر ۱۳ محور بشرویه-فردوس بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ واژگون شده است که در این سانحه رانندگی، یک کشته و دو نفر از سرنشینان خودرو به شدت مجروح شدند که جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را عدم توجه به جلو راننده سواری پژو ۴۰۵ اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 3807126

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