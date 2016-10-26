رزمایش دفاع از ساحل در محمودآباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی کیا فرمانده سپاه شهرستان محمودآباد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: رزمایش الی بیتالمقدس در دو مرحله دفاع از کوی و برزن و دفاع از ساحل در تاریخهای ۶ و ۷ آبان ماه سال جاری و سیزدهم و چهاردهم آبان ماه بهصورت استانی برگزار میشود.
وی افزود: این رزمایش باهدف آشنایی نیروهای بسیجی و عامه مردم در مقابل هرگونه فعالیتهای دشمن از سوی کشورهای همسایه تا بتوانند در روز مبادا از طریق ساحل حمله دشمن را خنثی کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محمودآباد خاطرنشان کرد: در رزمایش دفاع از کوی و برزن سه گردان بیتالمقدس حوزه حضرت موسی سرخرود و حضرت نوح محمودآباد و حضرت ابراهیم گالشپل با توجه به تجربه سالهای گذشته در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ آبان این رزمایش را برگزار میکنند.
سید تقی کیا همچنین با اشاره به اهمیت آموزش و تقویت توان نظامی و دفاعی نیروهای بسیجی گفت: بهطور متوسط هرساله چهار بار دوره آموزشی ویژه نیروهای عضو گردان در قالب تست آمادگی جسمانی و تیراندازی و مدیریت بحران و آموزش و سازماندهی به شکل کلاسهای ۸ و ۲۴ ساعته برگزار میگردد.
این مسئول تصریح کرد: برگزاری این دسته از رزمایشهای نظامی موجب حفظ انسجام و تقویت بنیه دفاعی در نیروهای بسیجی و مردم عادی میشود و امروز بر همه واجب است که هوشیارانه در کشور گام بردارند و از تحرکات دشمن خارجی و داخلی غافل نشوند.
وی در پایان گفت: این رزمایشها صرفاً هرسال جهت آمادگی نیروهای مردمی، بسیجی، مسئولین و بهنوعی همه آحاد جامعه است تا در مواقع لزوم بتوانند دست در دست هم از ارزشهای نظام دفاع کنند.
