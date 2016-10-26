به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار آقای سائولی نینیستوو رئیس‌جمهوری فنلاند با اشاره به پدیده تروریسم به‌عنوان یکی از مصائب دردناک جامعه بشری، کشتارهای دسته‌جمعی همچون کشتار مردم یمن را بدترین نوع تروریسم خواندند و تأکید کردند: مقابله با تروریسم نیازمند اراده جدی همه کسانی است که در قدرتهای بین‌المللی نفوذ دارند و عقلای جهان، و دولتها و قدرتمندانِ با شرف دنیا باید برای علاج این پدیده، فکر و اقدام کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، سخنان و اقدامات امریکا و برخی دولتهای دیگر را در مبارزه با تروریسم جدی ندانستند و افزودند: این دولتها همه مسائل را بر اساس منافع خود محاسبه می‌کنند و به فکر ریشه‌کن کردن بیماری تروریسم چه در عراق و چه در سوریه نیستند.

رهبر انقلاب اسلامی در بیان نمونه‌ای از نبود اراده جدی در مبارزه با تروریسم، به کشتار مردم یمن اشاره و خاطرنشان کردند: تروریسم فقط به معنای اقدامات تروریستیِ گروههای غیررسمی نیست، بلکه کشتارهای دسته‌جمعی مردم به‌دست برخی دولتها مانند حمله سعودی به مردم در مجلس عزاداری در یمن با صدها کشته و زخمی نیز بدترین نوع تروریسم است که به رغم گذشت یک سال و هفت ماه از اینگونه اقدامات، هیچ اراده جدی برای مقابله با آن دیده نمی‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی، موضع جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله سوریه را نیز منطقی و بر پایه طرفداری از ملت و دولت قانونی این کشور خواندند و افزودند: امریکا و برخی دولتهای دیگر بر تغییر دولت سوریه پافشاری می‌کنند، در حالی‌که برای پایان دادن به جنگ، باید شروع‌کننده و عوامل جنگ‌افروزی مشخص شوند.

ایشان، عدم توجه سازمان ملل به مسئله آغازگر تهاجم در جنگ رژیم صدام با ایران را از عوامل طولانی شدن آن جنگ برشمردند و گفتند: البته چندین سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دبیرکل وقت سازمان ملل که انسانی با وجدان و شجاع بود، صدام را به‌عنوان آغازگر جنگ معرفی کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای از همین زاویه مواضع دبیرکل کنونی سازمان ملل را مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: دبیرکل سازمان ملل به صراحت اعلام کرد که به دلیل وابسته بودن این سازمان به پول دولت سعودی، امکان محکوم کردن کشتار کودکان یمنی وجود ندارد که این نشان‌دهنده وضع اخلاقی اسف‌بار سیاستمداران بین‌المللی است و امیدواریم دبیرکل بعدی سازمان ملل بتواند از استقلال این جایگاه حفاظت کند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با استقبال از افزایش همکاریها با دولت فنلاند، تأکید کردند: تفاهم‌های امضا شده بین دو دولت باید عملیاتی شوند و اجرایی نشدن آنها بازتاب نامناسبی در ذهن مردم خواهد داشت.

در این دیدار که روحانی رییس‌جمهور نیز حضور داشت، سائولی نینیستوو رییس‌جمهوری فنلاند با ابراز رضایت از گفت‌وگوهای خود در تهران گفت: امروز چهار یادداشت تفاهم در بخشهای مختلف امضا و در مذاکرات هیئتهای تجاری دو کشور نیز گامهای خوبی برداشته شد.

نینیستوو خاطرنشان کرد: مطمئناً این تفاهم‌ها روی کاغذ نخواهد ماند و با عملیاتی کردن آنها به دنبال نتایج ملموس هستیم، همچنان که جامعه بازرگانان و تجار فنلاندی مصمم به همکاریهای جدی و مؤثر با ایران هستند.

رئیس جمهور فنلاند با اشاره به تحولات ۱۰ سال اخیر جهان و گسترش تروریسم، وضعیت فعلی دنیا را پرآشوب دانست و گفت: تروریسم در ابعاد جدید و بزرگی ظهور کرده و موجب آوارگی بسیاری از انسان‌ها شده و امروز متأسفانه در سوریه، عراق و یمن کودکان و مادران زیادی به قتل می‌رسند.

نینیستوو با تأیید نظرات رهبر انقلاب اسلامی درباره مسئله تروریسم، خاطرنشان کرد: دولت‌ها و سازمان ملل در کنترل و مبارزه با تروریسم موفق نبوده‌اند.

رئیس جمهور فنلاند با اشاره به جایگاه و نفوذ ایران در منطقه و نقش عمده آن در مبارزه با تروریسم، گفت: ایران نهایت تلاش خود را برای ریشه‌کن کردن تروریسم انجام داده و مطمئناً این کار را ادامه خواهد داد.