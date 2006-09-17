دوفصلنامه "حقوق بشر" منتشر شد

خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه: بي گمان از اقتضائات دوران جديد، همنشيني فرهنگها و باورهاي متفاوت و بعضا ناسازگار است. مسالمت آميز بودن اين همنشيني بي شك به فراهم بودن مجموعه اي از ارزشهاي مشترك وابسته خواهد بود .

با وجود تفاوتهاي شگرف ميان فرهنگها و باورهاي مختلف رايج در جوامع بشري، ظاهرا تنها بستر مشتركي كه براي تفاهم مي توان سراغ گرفت همان ارزشهاي ذاتي انسان و حقوق فراگير تمام ابناي آدم است كه سؤال از امكان يا امتناع حقوق بشر جهانشمول، به سؤال از امكان يا امتناع همزيستي مسالمت آميز آدميان تحويل مي يابد .

بي جهت نيست كه برخي از صاحبنظران بزرگترين چالش پيش روي جامعه بشري را چالشي حقوق بشري مي دانند، آنان كه پيشاپيش خود را مهيا ساخته اند تا به سؤال فوق جواب منفي دهند و حقوق بشر جهانشمول را ناممكن و حتي لغو بنامند، در حقيقت آماده شده اند تا امكان همزيستي مسالمت آميز انسانها را نفي كنند و بر شيپور نبردي زود هنگام با صاحبان فرهنگها و باورهاي ناهمسان بدمند.

بدين ترتيب براي حفظ صلح جهاني و سعادت جامعه بشري جستجوي ارزشهاي مشترك انساني و ارائه تعريفي از حقوق بشر جهانشمول ضروري به نظر مي رسد .

مقوله حقوق بشر از جمله مقولات علوم انساني است . اين مقولات پس از رشد و فربهي در حوزه هاي دانشگاهي، به نحوي طبيعي و به شكل گسترده وارد فرهنگ عمومي مي شوند و در ادبيات روزانه مردم جاي مي گيرند .

شماره اول دو فصلنامه "حقوق بشر" به منظور پاسخگويي به بسياري از چالشهاي مربوط به اين حوزه از سوي مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد در 114 صفحه منتشر شده است .

حقوق بشر و شبيه سازي انسان، حقوق بشر و كار ويژه انسان، تئوري حق و تكليف، آزادي قديم و جديد، من و خود از ديدگاه فلاسفه، تفاويهاي اساسي حقوق مشترك انسانها از منظر مولانا و نيچه و هويت زن در مسيحيت از مباحث شماره اول دو فصلنامه "حقوق بشر" است .

در پايان اين شماره، چكيده مقالات به انگليسي درج شده است .